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Universitario vs. Comerciantes Unidos EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis Liga 1 Max, DIRECTV y Movistar Tv

Universitario vs. Comerciantes Unidos juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 8:30 p.m. en el Estadio Monumental por la fecha 8 del Torneo Clausura. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión vía Liga 1 Max, DIRECTV y Movistar Tv.

Universitario vs. Comerciantes Unidos. (Composición: Depor)
Universitario vs. Comerciantes Unidos. (Composición: Depor)
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¿En qué canales ver Universitario vs. Comerciantes Unidos?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Comerciantes Unidos, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el Perú, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de L1 Max. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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¿A qué hora juegan Universitario vs. Comerciantes Unidos?

Universitario vs. Comerciantes Unidos se enfrentan este sábado 5 de setiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro, que se disputará en el Estadio Monumental de Ate, está programado para las 8:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

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El partido se jugará en el Estadio Monumental.

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Universitario vs. Comerciantes Unidos se enfrentan por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Universitario vs. Comerciantes Unidos.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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