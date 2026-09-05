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Universitario vs. Comerciantes Unidos EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis Liga 1 Max, DIRECTV y Movistar Tv
Universitario vs. Comerciantes Unidos juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 8:30 p.m. en el Estadio Monumental por la fecha 8 del Torneo Clausura. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión vía Liga 1 Max, DIRECTV y Movistar Tv.
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¿En qué canales ver Universitario vs. Comerciantes Unidos?
En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Comerciantes Unidos, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el Perú, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de L1 Max. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.