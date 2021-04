Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO Y EN DIRECTO POR GOLPERU se ven las caras por la sexta jornada de la Liga 1 del campeonato local, luego de una semana más que complicada para los cremas por derrotas que han golpeado anímicamente al equipo y al comando técnico encabezado por Ángel Comizzo.

Los cremas quieren pasar rápido la página y concentrarse en lo que será su compromiso frente al ‘Vendaval del norte, escuadra que llega en buen momento tras su reciente victoria en por 3-1 sobre Carlos A. Mannucci, luego de encadenar tres derrotas consecutivas.

Universitario vs. Alianza Atlético está pactado para esta sábado a las 3:30 p.m. de la tarde y será transmitido para todo el país por la señal de GOLPERU (canal 14 de Movistar TV y 714 en HD). Además, Depor.com te ofrecerá una amplia cobertura de la previa, minuto a minuto y post partido, donde encontrarás todas las reacciones del duelo.

Universitario vs. Alianza Atlético: hablan los protagonista

Tras la última derrota de Universitario, Ángel Comizzo conversó con la prensa y explicó que a pesar de los resultados está satisfecho con el desempeño del plantel, a pesar de no haber conseguido sumar puntos en su visita a Defensa y Justicia por la Copa Libertadores.

“El equipo viene de jugar dos muy buenos partidos, especialmente ante Palmeiras, que lo tuvimos a mal traer. El domingo (ante Sporting Cristal) se jugó un partido excelente. No digo que hemos perdido mal, el resultado me pareció injusto. Hoy, hasta el primer gol, era parejo”, dijo. Los malos resultados podrían provocar que el técnico se encuentre cabizbajo; sin embargo, él dejó claro que “no hay nada que lo pueda tumbar”. “Imposible”, sentenció.

La mañana del viernes estuvo un poco movida en Campo Mar, luego de que decenas de barristas ingresen al recinto crema a exigir la salida de Ángel Comizzo del cargo de DT. Lander Aleman, presidente del conjunto de Sullana, se mostró preocupado por el tema de los protocolos sanitarios, aunque dejó en claro que no reclamará punto alguno fuera de las canchas.

“El club no tomará ninguna decisión. Universitario no tiene la culpa de que terceros vayan a perjudicarlos. La ‘U’ no tiene responsabilidad. Alianza Atlético no hará ningún reclamo (por partido ante los cremas). Pero sí hay preocupación por los contagios”, sostuvo el máximo directivo del cuadro norteño.

Universitario vs. Alianza Atlético: últimos enfrentamientos

13.09.17 | Alianza Atl. 0-2 Universitario

21.06.17 | Universitario 1-1 Alianza Atl.

19.10.16 | Alianza Atl. 1-3 Universitario

21.08.16 | Universitario 4-0 Alianza Atl.

16.07.16 | Alianza Atl. 2-3 Universitario

13.03.16 | Universitario 3-1 Alianza Atl.

03.09.15 | Alianza Atl. 1-2 Universitario

05.05.15 | Universitario 1-1 Alianza Atl.

08.03.15 | Universitario 3-0 Alianza Atl.

27.02.15 | Alianza Atl. 2-1 Universitario

Universitario vs. Alianza Atlético: ¿dónde se jugará el partido?

