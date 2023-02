Cada vez falta menos para el Universitario de Deportes vs. Alianza Lima por la fecha 5 del Torneo Apertura, y en medio de ese escenario, los hinchas no solo tienen dudas respecto a qué pizarras que van a preparar los técnicos Carlos Compagnucci y Guillermo Salas, en el estadio Monumental. También está la interrogante si es que el clásico se va a transmitir o no. Entonces, Daniel Amador, gerente de marketing del club estudiantil, habló con Depor sobre dicho tema.

“Estamos en comunicación constante para ver temas legales, que son los que corresponden a los medios. Esperemos que esto se pueda destrabar, pero igual trabajamos en un plan B y plan C para que nadie se pierda el encuentro, principalmente por nuestros hinchas, pero también por nuestros sponsors”, sostuvo el gerente en diálogo con Depor.

Cabe destacar que Universitario de Deportes ha respaldado a Consorcio Fútbol Perú en la controversia generada con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), considerando que la propuesta de su aliado comercial es confiable, a comparación de la del ente del balompié nacional, por que este encuentro no será transmitido por 1190 Sports.

Sin embargo, los cremas tampoco han recibido luz verde por parte de Golperu, ya que la casa televisiva siente que hay temas legales por resolver, por lo que la televisación del clásico del fin de semana aún quedará pendiente de confirmación, en las próximas horas.

El clásico con fecha y hora confirmada

El compromiso entre merengues y blanquiazules quedó establecido para llevarse a cabo el próximo domingo 19 de febrero, a las 3 y 30 de la tarde, en el estadio Monumental de Ate. Ojo a un detalle, según lo expuesto por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) el duelo podría ser transmitido por GOLPERU, aunque la casa televisiva no ha dado a conocer su postura con relación al tema.

Como reciente recuerdo del Universitario de Deportes vs. Alianza Lima en el estadio Monumental, tenemos la victoria por 4-1 de los blanquiazules en la pasada edición de la Liga 1. Por ello, la escuadra de Carlos Compagnucci buscará cobrarse revancha del ‘compadre’, aunque saben que ello no será una misión fácil.





