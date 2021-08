Universitario y Alianza Lima se verán las caras esta noche, por la séptima jornada de la Fase 2 del torneo local. Ambas delegaciones tienen argumentos suficientes para sacar ventaja en el marcador, especialmente por sus atacantes, tal y como destacó Johan Fano.

El exdelantero nacional pasó por ambos clubes y sabe lo determinante que pueden ser, especialmente, en un clásico. Sin embargo, las cualidades que puedan mostrar los jugadores será clave en el campo. “Para un delantero, siempre es fundamental tener un jugador diferente. En su momento tuve a Mayer Candelo”, sostuvo a Radio Ovación.

En ese sentido, Fano destacó el desempeño que vienen demostrando los atacantes de los dos equipos: “He tenido buenas referencias de Novick y eso es bueno para los delanteros de Universitario. Barcos es un jugador veterano de muchas batallas y Valera se quiere hacer un espacio. Cada uno tiene sus argumentos”.

Respecto al presente de ambas delegaciones, prefirió no señalar a los cremas o a los blanquiazules, pues considera que no hay favorito antes de que se desarrolle el partido. “La semana previa al clásico se viene con intensidad en ambos lados. Es una semana diferente. En el clásico del fútbol peruano no interesa cómo llegan los equipos”, indicó.

Finalmente, Johan Fano confesó que “los que somos hinchas de la ‘U’ queremos ganar el clásico de mañana para acercarse a la punta en el torneo. Primero jugué en Alianza y luego pasé a la ‘U’. Lo único que tengo es agradecimiento con Alianza. Cuando llegué a la ‘U’ nació un sentimiento especial. Aprendí a querer a la ‘U’ y me considero un hincha”.

Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentará esta noche en el Estadio Nacional, luego de cas año y medio sin un clásico. El cotejo será transmitido por GOLPERU y también podrá ser visto vía streaming por Movistar Play. Las incidencias, alineaciones, minuto a minuto y más lo encontrarás en Depor.





