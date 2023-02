Este sábado, Universitario de Deportes jugará ante Cantolao por el Torneo Apertura, teniendo a los hinchas en medio de un mar de dudas con relación a la televisación del encuentro que, por disposiciones de las autoridades debido al conflicto social que atraviesa el país, irá a puertas cerradas. Ante ello, Jean Ferrari dio algunos alcances sobre el tema, explicando los motivos por los cuales no iría por Golperu.

“Hay un tema legal que se tiene que resolver porque hay una autorización con esta modificatoria de la medida cautelar, donde la FPF autoriza a los clubes, y lo que se necesita es que se judicialice porque la decisión no la toma puntual la FPF, sino el juez”, sostuvo el directivo merengue en conferencia de prensa.

Jean Ferrari dio a conocer que tendrán algunas alternativas para que los fanáticos de Universitario de Deportes pueda seguir a su equipo. Incluso, confirmó que sacarán a la venta entradas virtuales para que los hinchas cremas no se pierdan ni un minuto del encuentro contra Cantolao.

“He tenido una conversación con Consorcio. Inicialmente, están tratando de solucionar el tema legal. Trataremos de conversar más tarde para ver qué alternativas tenemos para que el partido llegue a los hogares vía televisión, vía streaming pero es un tema que se resolverá en el transcurso del día”, agregó.

¿Por qué la ‘U’ sí se presentará ante Cantolao?

Jean Ferrari manifestó que Universitario de Deportes tomó la decisión de participar en el campeonato porque están velando por sus propios intereses y no pueden verse perjudicados deportivamente, ya que, de no presentarse, podrían perder el partido por W.O. Asimismo, instó a los clubes restantes a sentarse a dialogar con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para llegar aun consenso, por el bien del fútbol peruano y los hinchas.

“El llamado es a los 18 equipos restantes. Acá tiene que haber una mesa de diálogo. Acá no pueden estar buscando el beneficio de uno más que el otro. Por eso es que nosotros hacemos un llamado de atención, por eso no estamos en ninguno de esos comunicados. Basta, es momento de juntar, de hablar y de llegar a acuerdo alturados. ¿No jugar? Esa no es una solución. ¿Jugar y decir: estoy con mi Federación porque a mí me van a dar más? Esa no es una solución”, finalizó el exfutbolista.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.