El último miércoles, la Liga 1 recibió el visto bueno para que el campeonato local inicie este fin de semana (será con la programación de la fecha 3), sin embargo, horas después se realizó una reunión entre ocho clubes del torneo que están en contra del manejo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con relación a los derechos de TV: Alianza Lima, Universitario de Deportes, Municipal, Melgar, Cusco FC, Cienciano, Sport Boys y Binacional.

Y en medio de ese escenario, César Torres -integrante del Fondo Blanquiazul- confirmó que dichas instituciones ya tomaron una decisión. “No jugamos. Los ocho (clubes) estamos juntos, unidos. No hay forma de cambiar la decisión. Estamos viendo la forma en que sacamos a (Agustín) Lozano”.

Cabe destacar que Alianza Lima, junto a los otros siete clubes, forma parte del grupo que planea seguir trabajando con el Consorcio Fútbol Perú, mientras que Sporting Cristal (su rival de este domingo) se encuentra del otro lado de la vereda: está a favor de la llegada de 1190 Sports a la Liga 1, empresa que firmó con la FPF un vínculo por los derechos de TV.

Con ello, surgió el panorama de que se pueda generar un Walk Over en contra de los blanquiazules, ya que los íntimos no darán su brazo a torcer y los celestes sí tienen pensado asistir al estadio Alberto Gallardo para el clásico de la jornada.

Como se recuerda, se dio la aprobación por parte de las autoridades para que inicie el campeonato local, pese al conflicto social que existe en el país. Así lo confirmó Alberto Otárola, jefe del Gabinete, tras la reunión que sostuvo con Agustín Lozano y Juan Reynoso, titular de la FPF y entrenador de la Selección Peruana, respectivamente. Eso sí, la indicación es que los encuentros tendrán que darse a puertas cerradas.

Así quedó la programación de la fecha 3

Como lo anunció la Liga de Fútbol Profesional (LFP) en su comunicado, la fecha 3 tendrá algunos cambios. En este caso, Cusco FC y Sport Huancayo abrirán la jornada este viernes 3 de febrero desde las 3:30 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En tanto, el día sábado se vivirán cuatro duelos importantes: Atlético Grau vs. Melgar, Universitario vs. Cantolao, UTC vs. Cienciano y Deportivo Garcilaso vs. Binacional.

No obstante, el duelo más atractivo de la fecha será protagonizado por Sporting Cristal y Alianza Lima, quienes se medirán el domingo 5 de febrero desde las 10:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Posteriormente, el día lunes, se llevarán a cabo los cotejos entre Sport Boys vs. Unión Comercio y César Vallejo vs. Alianza Atlético. Serán Deportivo Municipal y Carlos A. Mannucci los equipos que culminarán la jornada el día martes 7.





