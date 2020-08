Universitario vs. Cienciano EN VIVO | GRATIS | EN DIRECTO | VÍA GOLPERU | se ven las caras este lunes 31 de agosto en un emocionante partido por la novena jornada del Torneo Apertura, donde los cremas intentarán dejarlo todo en la cancha con el único objetivo de llevarse los tres puntos en juego y así llegar a la punta de la tabla de posiciones.

¿Dónde ver el duelo entre Universitario y Cienciano?

Universitario de Deportes y Cienciano se medirán este lunes a partir de las 11:00 a.m. en el estadio Alberto Gallardo. La transmisión estará a cargo de GOLPERU, sin embargo, no olvides que en Depor.com podrás encontrar el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias para que no te pierdas de ningún detalle.

El equipo que dirige Ángel Comizzo llega al duelo con los ánimos a tope luego de vencer a la Universidad San Martín en el último partido disputados. Los cremas ganaron 2-0 con goles de Alejandro Hohbert e Iván Santillán y pelean en los primeros puestos de la tabla de posiciones.

Cienciano del Cusco, por su parte, también llega de una importante victoria ante Deportivo Municipal. El equipo imperial se impuso 1-0 con un tanto de Abdiel Ayarza a los 82 minutos.

Respecto al enfrentamiento ante Universitario, Marcelo Grioni, técnico de Cienciano aseguró que será un duelo complicado. “Será un partido difícil contra un gran equipo y un gran técnico. La ’U’ quiere salir campeón y nosotros también. Será un lindo partido. Vamos a analizar a la ’U’. Estoy convencido de que tenemos un buen plantel”, señaló.

Universitario vs. Cienciano: últimos enfrentamientos

20/09/15 Universitario 2 - 1 Cienciano

16/05/15 Cienciano 1 - 0 Universitario

14/09/14 Universitario 2 - 0 Cienciano

15/06/14 Cienciano 1 - 2 Universitario

27/04/14 Universitario 2 - 0 Cienciano

09/03/14 Cienciano 1 - 0 Universitario

20/10/13 Cienciano 1 - 1 Universitario

Universitario vs. Cienciano: ubicación del estadio

