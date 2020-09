Universitario de Deportes vs. Deportivo Municipal se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | GRATIS) por la fecha 15 de la Liga 1. El encuentro será transmitido vía Gol Perú y arrancará, este miércoles, desde las 3: 30 pm en el estadio Alberto Gallardo. Para los dirigidos por Ángel David Comizzo es una nueva oportunidad para sostener su ventaja de siete puntos sobre sus más cercanos perseguidores (Cristal, UTC y Huancayo), mientras que para la ‘Academia’ una chance de volver a sumar un triunfo luego de tres partidos. También sigue el minuto a minuto a través de www.depor.com

El presente de Universitario es de los mejores: en la ‘era Comizzo' alcanzaron seis triunfos y dos empates. Ello, y más lo hecho en la primera parte del Apertura (con Gregorio Pérez al frente), los coloca en el primer lugar de la tabla con 32 puntos. Encima tienen el mejor registro de goles junto a Sporting Cristal (26). A partir de ello, ¿cuál es la evaluación que hace el ‘profe’ Comizzo'?

“Nosotros estamos en un camino que hemos elegido y sabemos lo que falta. El equipo sabe que tiene cinco finales por delante y van jugando partido tras partido. Es un equipo con una gran actitud. El hincha se puede sentir más tranquilo pero falta mucho”, mencionó el DT crema luego del triunfo ante Atlético Grau (2-0).

Un detalle no menor en Universitario. Por acumulación de amarillas, no estarán ni José Carvallo ni Gerson Barreto. Diego Romero, de 19 años, se pondría la '1′ y Jesús Barco aparecería en la primera línea de volantes. Ahora, el escenario en Municipal es totalmente distinto: están en el puesto 14, con 16 unidades, y no ganan hace tres partidos.

“Me quedo con la actitud que tuvo el equipo, que fue permanentemente en búsqueda del empate, hasta que al final anotó Caballero. Nunca bajamos los brazos ante un equipo de mucha experiencia y motivado ante la llegada de un nuevo técnico (Teddy Cardama)”, aseguró Víctor Rivera, luego del empate con Sport Boys. Ojo, el conjunto edil no contará con David Dioses, quien fue convocado para el arranque de las Eliminatorias.

Veremos si Universitario de Deportes sostiene su gran momento y deja en claro por qué marcha en el primer lugar del certamen o si Deportivo Municipal recupera el paso y toma un segundo aire en el campeonato.

TE PUEDE INTERESAR