La pretemporada ya inició en Universitario de Deportes, siendo la noticia de la llegada del comando técnico de Fabián Bustos una de las que mejor tomó Williams Riveros, quien conoce el trabajo del entrenador argentino, con quien pudo compartir equipo durante su estadía en Barcelona SC de Ecuador, club con el que -incluso- pudieron ganar el título de la temporada 2020. Por ello, el zaguero no dudó en resaltar el trabajo del DT que ya tuvo su primer contacto con el resto del equipo.

“Ya verán lo que es Fabián (Bustos) como profesional y esperemos que este año nos vaya bien para volver a salir campeones”, sostuvo el zaguero central del combinado merengue sobre el nuevo comando técnico que tomará las riendas del equipo estudiantil tras la salida de Jorge Fossati a la Selección Peruana.

Williams Riveros sabe que no será nada fácil para Fabián Bustos dirigir a un equipo de la talla de Universitario de Deportes y más aún en el año que se celebrará su centenario de fundación; sin embargo, confía en que el estratega pondrá toda su experiencia en beneficio de los merengues y podrá regalarle una nueva alegría a su incondicional hinchada.

“Me fue muy bien trabajando con él y, ojalá, esta no sea la excepción para -de esta manera- poderle darle muchas alegrías a este club. Ya verán su trabajo, pero no quiero adelantar nada porque no quiero despertar expectativas”, agregó el defensa paraguayo que extendió su vínculo con los cremas hasta finales de 2025.

Los números de Riveros con Universitario

En la reciente temporada, fueron 31 encuentros los que jugó Williams Riveros con Universitario (sin contar los nueve disputados por Copa Sudamericana), registrando un total de dos goles en 2 774 minutos de competencia. Sin duda, un acierto del área deportiva encabezada por Manuel Barreto.

Cabe destacar que el zaguero central paraguayo es de los pocos futbolistas del combinado crema que nunca fueron sustituidos durante un partido. Incluso, la única vez que no pudo completar los minutos con el conjunto estudiantil, fue en el choque contra UTC de Cajamarca por el Torneo Apertura. En aquella oportunidad, el futbolista vio la tarjeta roja sobre los 73 minutos de juego, por doble amonestación.

La agenda de Universitario

Además del duelo ante Atlético Nacional (14/01), Universitario de Deportes tiene previsto otros dos amistosos más. El primero de ellos se llevará a cabo el miércoles 10 de enero, donde enfrentarán a la Universidad César Vallejo en el estadio Mansiche, por la ‘Noche Poeta’. Luego de dicho compromiso el equipo retornará a Lima para hacer maletas y volar a Miami para el choque ante los ‘cafeteros’.

Al regreso se dará lo que será la velada estelar del cuadro merengue: la Noche Crema. Este encuentro con los hinchas, donde se conocerá al plantel 2024, también servirá para que los jugadores disputen su último partido amistoso, antes del arranque de la temporada. Eso sí, en los próximos días se dará a conocer el rival, pues a la fecha la directiva del club aún no confirma contra qué club se enfrentarán el 20 de enero.





