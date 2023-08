A la necesidad de sumar puntos en la tabla de posiciones, se le suma un complicado problema a Atlético Grau, luego de que la Región Policial de Piura decidió no dar su visto bueno para la realización de los encuentros del combinado norteño contra Sporting Cristal (fecha 9) y Universitario de Deportes (fecha 11) por el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, indicando que la infraestructura no es la adecuada para albergar este tipo de partidos, los mismos que suelen recibir un número importante de espectadores.

“Se ha constatado que el Estadio Bernal, del distrito del mismo nombre, cuenta con un perímetro exterior de material noble (ladrillo y columnas de cemento), que no brindan la seguridad correspondiente durante el desarrollo de los eventos futbolísticos, debido a que la altura no excede los 2 metros, lo que no brinda la seguridad mínima requerida para los espectadores, aficionados y barristas asistentes”, sostiene el documento compartido por Radio Ovación.

La Región Policial de Piura agregó que: “(...) concluyendo que ante la concurrencia masiva de asistentes, específicamente en los encuentros futbolísticos del club Atlético Grau con Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes las deficiencias mencionadas ponen en riesgo la seguridad de los asistentes, motivo por el cual el Estadio Bernal no se encuentra apto para el desarrollo de los eventos de gran envergadura antes indicados”

Bajo este escenario, el combinado piurano tendría que buscar un nuevo escenario para medir fuerzas con los celestes y los cremas, teniendo en cuenta que ambos choques se disputarán en agosto, siendo claves para las aspiraciones del equipo que ahora es dirigido por Ángel Comizzo, quien tendrá la labor de que el ‘Patrimonio de Piura’ deje los últimos lugares de la tabla acumulada.

¿Cuál es la postura de Atlético Grau?

Según indicó el medio en mención, el presidente de Atlético Grau (Arturo Ríos), confirmó que tendrá una reunión con las autoridades norteñas para expresar sus argumentos y pelear por no perder la localía para los compromisos contra Sporting Cristal y Universitario de Deportes.

La intención del ‘Patrimonio de Piura’ es demostrar que no existe riesgo alguno para los posibles asistentes a estos encuentros, señalando que -de ser el caso- no tendrían problemas en contar con seguridad particular para reforzar el orden en dichos compromisos.





