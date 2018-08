Alberto Quintero: "Los hinchas de la 'U' me motivan a recuperarme más rápido con sus mensajes"

Fortalecido por el cariño del hincha. Alberto Quintero es uno de los jugadores más queridos por los fanáticos de Universitario y ello volvió a quedar demostrado con el apoyo incondicional que 'Chiquitín' recibió los días que estuvo de para por lesión.

"La hinchada me hace sentir bien con sus mensajes, me motiva a seguir trabajando y a acelerar mi recuperación. Solo me queda agradecerles porque nos vienen respaldando de la mejor manera estas fechas", sostuvo el atacante crema a Gol Perú.

Quintero ya cuenta los días para su regreso con la camiseta de la 'U' y confesó todo lo que le tocó vivir estos días fueras de las canchas debido a la fractura en el dedo que sufrió, en un amistoso con la selección de Panamá, días antes del inicio del Mundial.

"Un equipo tan grande como la ' U' no se merece estar donde está. Es muy triste cuando entro al camerino y veo la frustración del compañero que dejó todo y no se dio el resultado. Quería ayudarlos a ellos y al equipo y no podía", agregó.

Universitario tendrá que visitar, este domingo, a Comerciantes Unidos por la fecha 15 del Torneo Apertura con la única consigna de seguir alejándose de la zona de descenso. Alberto Quintero no podrá estar en el duelo, pero se espera que regrese a las canchas en la primera fecha del Clausura.

