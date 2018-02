Universitario de Deportes: Aldo Corzo dijo que "estén tranquilos que aún los tengo bien puestos"

Demorará un poco más, pero aseguró que lo hará de la mejor manera. Aldo Corzo habló de su proceso de recuperación tras el golpe en los testículos que recibió hace unos días y que lo llevó a ser operado. El defensor de Universitario de Deportes señaló que su regreso podría demorar porque aún siente dolor en la zona afectada.

El defensor de Universitario de Deportes contó detalles de lo que sucedió. "Tras el entrenamiento no sentí nada raro, pero por la tarde me vino un dolor que nunca antes había sentido. Fui a la clínica y la ecografía mostró que el golpe había reventado arterias y nervios. Y tenían que operarme porque es una zona tan delicada y diferente a otras partes del cuerpo que tuvieron que operar para sacar la sangre muerta", dijo.

Eso, según explicó Aldo Corzo, le produce dolor hasta ahora y él no quiere arriesgarse a volver sin sentirse completamente bien. Pero eso sí, a pesar del golpe, señaló que "aún los tengo bien puestos". "Quiero volver para jugar el clásico, pero vamos a ver cómo evoluciona el dolor. No me quiero apurar. Me dijeron dos semanas pero aún siento dolor".

En declaraciones con el programa Fútbol como Cancha, Aldo Corzo indicó que tanto los médicos de Universitario de Deportes y de la Selección Peruana están pendientes de su evolución. "Ellos están al tanto de todo y, según me dijo el preparador físico, la pretemporada que hice me ayudará mucho a no perder físico". Su objetivo es estar en la convocatoria de marzo.

Por último, Aldo Corzo confesó que tendrá que usar suspensores con protección para jugar y advirtió que cuando vuelva "no regalaré nada".

