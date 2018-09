Diego Manicero no estuvo en la última derrota de Universitario de Deportes ante la Academia Cantolao y tampoco podría jugar este fin de semana ante San Martín. ¿La razón? Tras su expulsión ante UTC, el volante argentino recibió dos fechas de sanción.

Sin embargo, Manicero no se ha quedado de brazos cruzados y ya levantó la voz por considerar que se trata de un castigo injusto por parte de la Comisión de Justicia de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP).

Según el informe del árbitro, Diego Manicero insultó al ayudante de Franco Navarro, técnico de UTC, apenas terminó el encuentro. Pero el jugador lo ha negado: "Nunca insulté a nadie, no hice nada".

Incluso, días antes, explicó lo sucedido en la cancha: "Cuando acaba el partido voy a decirle a (Jorge) Bazán que cómo va ir con la plancha de esa manera, pero nada más. Me dijo que él no fue. Me di la vuelta, vuelvo, agacho la cabeza y cuando levanto la mirada estaba el árbitro con la tarjeta roja. Esperaré para ver cuántas fechas son, pero no hice nada".

Es por eso que Universitario de Deportes apeló a la sanción el último lunes y espera una respuesta de la Comisión de justicia el jueves. De no lograr el visto bueno, enfrentará a San Martín sin Diego Manicero, y Aldo Corzo y Alberto Rodríguez, por lesión.