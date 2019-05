Las contradicciones de Córdova en su tiempo en Universitario [OPINIÓN]

No solo los malos resultados ni el funcionamiento deben ser cuestionados ahora que las cosas marchan mal en Universitario de Deportes. Miremos más a fondo este problema, que ha desatado dudas sobre la continuidad de Nicolás Córdova.

Para ello, retrocedamos un poco el reloj y analicemos las decisiones que ha tomado el técnico chileno en el inicio de año; precisamente cuando la dirigencia de Universitario de Deportes lo citó a una reunión para sincerar el presupuesto, analizar el tema de los fichajes, definir su metodología de trabajo y los objetivos.

a) Alberto Rodríguez y Guillermo Rodríguez, una contradicción a su discurso

‘Nico’ pidió la renovación del ‘Mudo’ y el fichaje de ‘Guille’. De hecho, nadie discute la capacidad de ambos. Por ejemplo, Alberto firmó un contrato pensando en reaparecer recién para el Torneo Clausura, aun cuando la obligación del técnico era corregir las falencias defensivas de manera inmediata, tras la amarga experiencia que vivió con Horacio Benincasa y Juan Manuel Vargas en el fondo.

"De los 9 goles que nos hicieron desde que llegué, 6 han sido de balón detenido... preocupa. El funcionamiento defensivo está, pero tenemos poco instinto de sobrevivencia", reconoció Córdova, en agosto del 2018.

Ojo, Guillermo – obligado a marcar la diferencia - le ha costado consolidarse como titular. Consecuentemente, ‘Nico’ improvisa con Quina, habitual lateral, como zaguero.

“Nos tomaremos nuestro tiempo para fichar a jugadores. Y el extranjero que venga, tiene que marcar la diferencia. No puede venir cualquiera. Tiene que tener personalidad”, dijo Córdova cuando el libro de pases estaba a poco de cerrarse este año. ¿Ha funcionado la contratación de Rodríguez? Por ahora, no.

b) Germán Denis, sin reemplazo natural

Córdova debe reconocer que descuidó la mercancía más importante que tiene este deporte: el gol. Germán Denis también se resfría, no siempre se levanta con el pie derecho y, por ello, necesita tener competencia dura por delante.

¿Y Osorio? Para el chileno, Anthony no es ‘9’… ¿Y Tiago Cantoro? El delantero de 18 años se fue, luego de no llegar a un acuerdo con la dirigencia. Y en medio de esta decisión, Córdova reveló en Movistar Deportes que le hubiera gustado contar con el delantero de nacionalidad argentina (podía ocupar plaza de extranjero). Ahora, ¿por qué en los planes desde inicio de año no había un atacante más para el proyecto crema?

Sus mensajes sin filtro

Córdova no hizo ‘la gran Russo’. Es decir, tampoco ha llegado al punto de exponer las limitaciones de sus jugadores en plena conferencia de prensa. Sin embargo, considero que su personalidad no le permite reconocer susceptibilidades, sobre todo, en jóvenes valores, que han encontrado en el reglamento de la FPF – Bolsa de Minutos - una oportunidad de cumplir su sueño de debutar profesionalmente.

“Lo dije desde un principio. Universitario está en una situación en la que necesita de gente grande, no de niños. En otras circunstancias, los más jóvenes se generarán espacio”, aseveró Córdova, en agosto del 2018.

A esto se suma otra declaración que dio hace unas semanas con respecto a la Bolsa de Minutos: “Mi trabajo no es promover juveniles para que luego el club gane. Mi trabajo es ganar el fin de semana. No tiene que ver la edad, tiene que ver si son buenos o no”.

Solo por citar un ejemplo de manera internacional, Marcelo Gallardo ha hecho debutar a más de 30 juveniles, desde que asumió la dirección técnica de River Plate en 2014. Claro, allí es cuando se ve la mano de un técnico que no solo mira resultados, sino también un proyecto deportivo. Porque un club no es solo el primer equipo, también es su cantera, es el futuro. La 'U' tiene juveniles y ¿por qué no explotarlos con un objetivo claro?

