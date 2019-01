Terrible blooper: la 'U' se despidió de Yonathan Cerdán, pero él aún tenía contrato

Universitario de Deportes se encuentra en su segunda semana de pretemporada. Nicolás Córdova ya sumó a nuevos refuerzos al plantel principal. Ahora, los cremas buscarán el título nacional y clasificar a la Copa Libertadores.

Durante los entrenamientos, llamó la atención la presencia de Yonathan Cerdán (quien había sido indicado como uno de los que terminaron contrato con los cremas) entrenando con las reservas del elenco merengue.

Según pudo comentar el actual jugador de Universitario de Deportes, el club habría cometido un blooper al momento de anunciarlo como uno de los que no seguirían en el equipo, ya que él recién culmina su contrato a fin de temporada.

"Tengo un año más de contrato, pero aún no sé el motivo del por qué no entreno con el equipo primera. Lo más seguro es que me vaya a préstamo, pero yo estoy concentrado en lo mío que es entrenar de la mejor manera", señaló el joven jugador a Depor.

Por otro lado, Universitario afina detalles para lo que será su primer partido amistoso, el mismo que lo enfrentará con la U. de Chile (el 23 de este mes).