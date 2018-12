Si bien es cierto, Universitario de Deportes intenta reforzarse con lo ‘mejorcito’ del mercado peruano para afrontar el próximo campeonato peruano. Pero la administración crema poco ha dicho con respecto a los jugadores que no seguirán con Nicolás Córdova para el 2019. Entonces, ¿ Daniel Chávez se va o se queda?

“A mí todavía me queda un año de contrato. El lunes (mañana) voy a conversar con la administración para decidir mi futuro. Yo lo que quiero ahora es jugar, no sé si será en la ‘U’. Si en Universitario no tengo muchas oportunidades para mostrarme, lo ideal sería ver otras oportunidades”, afirmó Daniel Chávez a ‘El Bocón’.

Es preciso señalar que el delantero de Universitario de Deportes superó los constantes problemas con los hinchas cremas. Siempre se entregó íntegro, independientemente de los errores que cometió dentro de la cancha. Pero la suerte no estuvo de su lado, este año.

“Tuve un año difícil con relación a las lesiones que me pararon cerca de cinco meses. Cuando yo empezaba a tener ritmo, vino el tema de los fichajes y me quedé sin posibilidades de jugar. Sé que el próximo año será mío”, agregó.

Por otro lado, Germán Denis continuará en Universitario para el 2019. Mientras que el pase de Danilo Carando al cuadro crema se habría enfriado por las pretensiones económicas del delantero.