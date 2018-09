El pitazo final sonó en el estadio Monumental y Universitario de Deportes le ganó el partido a UTC con un gol agónico a los 95 minutos. Todo era euforia, sin embargo, un detalle empañó la celebración crema: Diego Manicero fue expulsado.

Dos días después de ese polémico momento, el volante argentino explicó lo que sucedió. "Estoy feliz porque logramos los tres puntos, pero un también un poquito amargado por la expulsión que tomó por sorpresa. No sé por qué fue".

► Germán Denis celebró su primer triunfo con la 'U' y le dejó un mensaje a los hinchas

Agregó: "Cuando acaba el partido voy a decirle a Jorge Bazán que cómo va ir con la plancha de esa manera, pero nada más. Me dijo que él no fue. Me di la vuelta, vuelvo, agacho la cabeza y cuando levanto la mirada estaba el árbitro con la tarjeta roja. Luego me di cuenta que no fue Bazán. Fue una jugada muy rápida y por detrás".

Diego Manicero aseguró que intentó hablar con el árbitro minutos después de lo sicedido, pero no tuvo suerte. "Esperaré para ver cuántas fechas son, pero no hice nada.".



Para terminar, comentó que no siente responsabilidad por ser baja para el siguiente partido de Universitario de Deportes: "Siempre hay un compañero esperando su oportunidad y seguramente lo hará muy bien. Yo solo estoy dolido por cómo fue la expulsión".