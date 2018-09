Malas noticias para Universitario de Deportes. Tras perderse el último choque ante la Academia Cantolao, Diego Manicero tampoco podrá jugar ante la Universidad San Martín por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El volante argentino recibió dos fechas de sanción tras el choque ante UTC, en el que vio una polémica tarjeta roja cuando el árbitro ya había pitado el final del partido. ¿El motivo? Iniciar una supuesta gresca con Jorge Bazán.

► Nicolás Córdova: "Juan Manuel Vargas no pesa 120 kilos, pesa bastante menos" [VIDEO]

Diego Manicero explicó días atrás que no merecía ser expulsado, ya que no hizo nada. Contó, además, que intentó hablar con el árbitro sin tener suerte.



"Cuando acaba el partido voy a decirle a Bazán que cómo va ir con la plancha de esa manera, pero nada más. Me dijo que él no fue. Me di la vuelta, vuelvo, agacho la cabeza y cuando levanto la mirada estaba el árbitro con la tarjeta roja. Esperaré para ver cuántas fechas son, pero no hice nada", dijo.

Sin embargo, finalmente, 'Mani' no podrá jugar con Universitario de Deportes ante los 'santos' y se une a Alberto Rodríguez y Aldo Corzo, quienes se lesionaron durante la derrota por 2-0 ante Cantolao el último sábado y estarán fuera de las canchas por aproximadamente tres semanas.