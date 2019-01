Con pena y sin gloria: un recuento de los peores fichajes de Universitario en toda su historia [FOTOS]

Para el olvido. Ningún club en el mundo, por más grande que sea, es infalible a la hora de contratar jugadores en cada mercado de fichajes. Le pasa al Barcelona, River Plate y - claro está - Universitario de Deportes no podía ser la excepción. Es por eso que en la siguiente galería te mostramos a los peores refuerzos 'Cremas' de los últimos años.



Sin el cariños de los hinchas, muchos jugadores de la plantilla al poco tiempo pasaron a formar parte de esa indeseable lista negra compuesta tanto por jugadores nacionales como extranjeros que pasaron sin pena ni gloria por el gramado del mítico Estadio Monumental ¿Te acuerdas de ellos?



Por ello, en esta nota te refrescamos la memoria y recordamos a las 15 incorporaciones del club más campeón del fútbol peruano que no estuvieron a la altura de las circunstancias, y que terminaron saliendo por la puerta trasera En la lista resaltan los nombres de Víctor Píriz Alves, Carlos Grossmüller, Daniel Chávez, entre otros. No te pierdas esta galería que está buenaza. ¿A quién agregarías o quitarías?