El deporte competitivo, y en particular el fútbol, es una cuestión de actitud y de momentos, en los que no siempre gana el más calificado sino el que mejor está en una coyuntura. Así, en su momento de gracia, un equipo chico bien puede ganarle a ese puntero que es siempre favorito, pero no viene bien; como tampoco es extraño que un luchador en ascenso –más discreto, quizá, pero bien mentalizado– deje fuera de combate al campeón que se confió demasiado.

Este fin de semana, Universitario de Deportes encadenó tres victorias consecutivas y evidenció que pasa por su mejor momento del año. En la situación que viven los cremas, el triunfo del sábado en los descuentos ante Binacional vale mucho más que tres puntos. Y el plantel llega ahora motivado y con la moral al tope para un partido vital como el que tiene esta noche ante Sport Rosario, un rival directo en la lucha por la permanencia.

Tras una temporada discreta y para el olvido, de pronto Universitario de Deportes parece estar parado sobre una buena ola y con el viento a favor. La crema vive un momento dulce que ni siquiera perturbó la ausencia de jugadores referentes como Denis y Lavandeira, bien suplidos por jóvenes con ambición, como Romero y Osorio, cuyo crecimiento permite esperar días mejores en la tienda merengue.

Aquí esperamos que este buen momento se extienda y que Universitario de Deportes asegure su lugar en primera, ya que es triste imaginar un torneo sin la participación de los cremas, dejando solo a su compadre, Alianza Lima, y privándonos a todos de la posibilidad de disfrutar del clásico del fútbol peruano.

Escribe: Guillermo Denegri

