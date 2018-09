Universitario de Deportes: hinchas que compren reventa no podrán entrar al partido contra UTC

Atención, hincha de Universitario de Deportes. Si estas pensando en ir a alentar a tu equipo este martes en el partido contra UTC es importante que sigas las recomendaciones que acaba de dar el Gerente de Comunicaciones del club, Carlos Univazo.

El también periodista deportivo dijo que para mañana habrá una medida especial para los hinchas que asistan al estadio: los boletos vendrán con un número de DNI impresos en ellos y solo podrán ingresar al Monumental aquellos aficionados que tengan el mismo número en su documento de identidad.

"Mañana para el partido entre Universitario y UTC es IMPORTANTE que los asistentes lleven su DNI al Monumental para cotejarlo con el boleto. Si no coincide, no podrán ingresar. Si el boleto es comprado en reventa, no hay forma que coincida", señaló Univazo en Twitter.

Es importante que este aviso llegue a cada hincha que pretenda ir a acompáñar a su equipo este martes. La medida se adopta también como un mecanismo para combatir la reventa en los estadios.

Cabe recordar que en el partido ante UTC no estarán habilitadas las tribunas populares por los problemas de violencia del último clásico. Además, los hinchas que compraron abonos para la tribuna norte podrán, si así lo desean, ir a Oriente. Si no, también pueden hacer efectiva la devolución de su dinero.