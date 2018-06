Universitario: ídolo de los cremas apareció gracias al apoyo de los hinchas

[Actualización]

El hincha se pone de pie. Los fanáticos de Universitario han demostrado que en los momentos más difíciles son en los que se unen más. Por ello, la desaparición de una de las leyendas del equipo merengue volvió a juntarlos para lograr su cometido.

Dimas Zegarra fue encontrado y se encuentra bien de salud. La leyenda crema fue llevada a casa por sus familiares, quienes agradecieron a todos los que compartieron su preocupación y difundieron la noticia.

Ayer domingo a las 10 a.m. Dimas Zegarra salió de su casa, en Breña, (Jiron Yauli) y no hasta el momento no ha regresado. Llevaba puesta una camisa celeste, chompa azul, jeans azules y zapatos cremas. Si alguien tiene información de la gloria merengue, no dude en contactarse al siguiente teléfono: 980908779

No solo la familia de Universitario está preocupada por el paradero de uno de sus máximos ídolos, sino todos los amantes del fútbol. Por ello, rogamos que el público lector se sume a la búsqueda del exportero de 82 años.

Zegarra sufre de alzheimer y es por ello que su desaparición es de riesgo, puesto que al tener problemas para recordar cosas, puede olvidar cosas esenciales como su lugar de residencia.

