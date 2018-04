Con 18 años, Jairo Concha se ha convertido en el jugador revelación del Torneo de Verano. El volante de San Martín es un verdadero 'reloj' en la mitad de la cancha y los rivales lo miran con mucho cuidado a la hora de enfrentarlo.

Justamente un jugador de Universitario de Deportes, el rival de turno de San Martín, quiso, según el mismo Jairo, 'bajarlo' moralmente en el empate 1-1 de la primera rueda.

"Con los demás equipos no tuve problemas, pero contra los '3 grandes' algunos. Contra la 'U' recuerdo que choque contra Emanuel Páucar y me dijo 'Juega bonito, Con...", dijo Jairo Concha a Depor.

Sin embargo, no solo el hombre de Universitario de Deportes intentó hacerlo. Concha también contó que contra Sporting Cristal lo encaró porque asumió que 'se tiró' en una dividida.

Asimismo, señaló que contra Alianza Lima señaló a Rinaldo Cruzado por una jugada en la que no cobraron falta y 'Ri' le dijo: "¿Por qué me señalas? ¿Tienes un partido en primera y me señalas?".

Con Rinaldo hubo bastante palabreo y por eso Miguel Araujo, quien ya lo conocía de antes, se metió para calmar las aguas con su compañero.

Jairo Concha siempre intenta adueñarse de la mitad de la cancha y por eso es un jugador expuesto al 'roce. Este domingo en el Monumental, igual promete no bajarse y tratar de dar la sorpresa con San Martín.