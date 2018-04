Fue de los jugadores que Pedro Troglio se desprendió, a pesar de que el fanático de Universitario de Deportes lo pedía. John Galliquio no logró consolidarse en el equipo titular del argentino y, con el argentino, pasó a ser un recuerdo, cuando todavía a él le sobraba gasolina para correr y chocar.

“La ‘U’ no va a descender. Pero Pedro Troglio tiene que poner el pecho. Yo lo tuve como técnico, y me reservo el derecho a opinar. A mí no me gusta. Para mí, el mejor entrenador que tuve fue Juan Reynoso y ‘Chemo’ del Solar. Son técnicos que trabajan”, disparó John Galliquio en RPP Noticias.

En ese sentido, el hoy defensa de Willy Serrato reveló detalles de su relación con Troglio y afirmó también que contrajo lesiones la temporada pasada para ser considerado un suplente fijo.

“Tengo 39 años y no me dolió salir de la ‘U’. Me dolió cuando, después de salir campeón con Comizzo (técnico que trabaja bien), él me botó. No quiso contar conmigo. Si Troglio no me ponía, no era porque estaba lesionado. No me tomaba en cuenta. Tendrá sus motivos”, agregó ‘Tyson’.

Por otro lado, Galliquio criticó al cuadro crema y manifestó que los partidos se ganan con goles y no “jugando bonito o tirando el balón al palo”. “La ‘U’ es el peor equipo, porque está último”, concluyó.

