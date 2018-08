Universitario de Deportes pelea el descenso en el 2018 teniendo en su plantel a un jugador que, en su mejor momento, llegó a estar cotizado en 20 millones de euros. Juan Manuel Vargas incluso fue sondeado por clubes como Liverpool, Juventus y hasta el Real Madrid.

Es por eso que, César 'Chalaca' Gonzáles, el hombre que lo vio jugando un día en Magdalena y lo llevó a la 'U', está seguro que él es el único que puede tomar la posta para que los cremas no estén en segunda el próximo año.

Además de recuperar a su jugador más valioso, 'Chalaca' también dijo que haría él en caso le tocara dirigir a la 'U' en esta recta final de la temporada. Obvio, tampoco olvidó a su Sport Boys querido.

César 'Chalaca' Gonzalez, un entrenador que toma siempre el protagonismo cada vez que en los clubes grandes las cosas se ponen complicadas, pero que últimamente no ha estado dentro del primer foco deportivo...

No sé si es un mérito o un desmérito, pero sí, a Sport Boys lo he salvado 6 veces de la baja. A Municipal también y hasta a Alianza Lima. En el 2008 me llamó Richard Paez para que sea su asistente porque se iban a la 'B'. Al final lo salvamos, pero sobre el final lo sacaron y yo me fui con él por respeto.

Me he retirado momentáneamente a propósito. Quería descansar, muchos sábados y domingos le he dedicado al fútbol. Eso sí, extraño el olor al vestuario. Ahorita estoy aquí en el Claretiano, mi colegio querido, acompañando en su formación a estos 'enanos'.

César 'Gonzales' y sus alumnos del Claretiano en donde destaca la hija de Josepmir Ballón (al lado derecho del entrenador).

Universitario de Deportes, otro grande del fútbol peruano, está envuelto en una situación complicada en esta temporada y encima no puede fichar, ¿Qué es lo que opina al respecto sobre el equipo? ¿Se puede salvar?

A mi me da mucha pena la U, porque es una institución internacional. Un equipo que siempre ha sacado cara por el Perú. Le agarró un castigo en una temporada complicada y se dio cuenta que no se han estado haciendo las cosas bien en menores.

Los chicos de la 'U' ya tienen 3 o 4 años jugando y no se consolidan. No ha vuelto a aparecer un Ruidíaz, un 'Oreja' y eso preocupa.



César Gonzales hablando sobre el panorama de la U en el campeonato. (Fernando Sangama/ Bruno Triviño)

¿Qué tiene que hacer para salvarse?

Yo creo que tiene que haber una concesión para dejarlos contratar a dos o tres jugadores que puedan darle equilibrio al equipo. Me sorprende mucho, por ejemplo, este chico Paulo de la Cruz, que apareció muy bien y de pronto se cayó. Un joven con una calidad tremenda.

Es un año jodido para la 'U', hay que ponerse la casaca y terminar abrigado hasta fin de año, porque si no meten, bajan. Aunque creo que hay equipos peores y se salvarán. Pero eso es la verdad, hay que ser francos, tanto los cremas como Sport Boys deben agradecer que hay equipos que están peores.

Y en eso de meter, de no bajar los brazos, ¿es clave que aparezca Juan Manuel Vargas?

Juan Vargas sabe todo lo que lo quiero. Sabe cómo llega a la 'U', sabe que primero lo llevé al Boys y ellos, por no pagar 60 soles de su carta pase, no lo quisieron. Él no está en su mejor momento, se ha descuidado físicamente. Ahora tiene que sentarse, hablar consigo mismo, con la señora y dedicarse.

¿A qué se debe este bajón que hoy lo han hecho uno de los jugadores más criticados por los hinchas?

Él debe entender que ya no tiene 28 años, que el cuidado ya no puede ser el mismo. Creo que debe buscarse otra posición, de marcador izquierdo ahora hay chicos mucho más rápidos. Debe encontrar un lugar donde pueda distribuir y rematar, antes ya ha jugado en otras posiciones, pero siempre le pasó que hizo un buen partido y se lesionó.

'Chalaca' Gonzales, un entrenador acostumbrado a salvar equipos del descenso. (Fernando Sangama).

No es fácil jugar con el 'Loco', hay que quererlo mucho. Es muy fregado, es especial, jode por aquí y por allá, hay que tenerlo mimado para que pueda rendir.



¿Está de acuerdo con Carlos Univazo en que en el Perú se puede jugar con sobrepeso?

El fútbol peruano si te permite jugar con sobrepeso, por equipo hay uno o dos 'gorditos'. Míralo a Montaño, Mayora, la 'U' con el 'Loco', el fútbol nuestro te permite muchas cosas. Lamentablemente.



César Gonzales hablando sobre el 'Loco' Vargas. (Fernando Sangama / Bruno Triviño)

¿Qué mensaje le dejaría a Juan Vargas?

Que el 'Loco' se deje de 'cojudeces 'y se eche a jugar. 'Loco', ya. Te estamos esperando. Tengo una confianza en ti tremenda, sé que vas a responder. Cuídate de lo que es lesiones y vas a jugar porque fútbol te sobra, clase tienes, cojones tienes, tienes todo.



Él es la manija, la manija que la 'U' no aprovecha, no hay otro, por ahí Manicero, pero no es Vargas. El 'Loco' Vargas es el 'Loco Vargas', lo respetamos porque es de los mejores jugadores que ha habido en el fútbol nacional. Uno de los peruanos más caros en Europa y eso que sale sin hacer divisiones menores en ningún club. Fue de la chacra a la olla. Puro talento. Tiene que serle útil a la U y no estar de 'yapa'.