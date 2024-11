Alianza Lima ya ha dejado atrás los sinsabores de una temporada 2024 para el olvido. Tras no lograr el título de la Liga 1 Te Apuesto ni clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, el club victoriano ha decidido iniciar un proceso de reestructuración que promete renovar sus cimientos deportivos. Una de las principales novedades de este nuevo capítulo sería la llegada de Franco Navarro como Director Deportivo, un movimiento que busca dotar al equipo de una planificación más sólida y una visión estratégica a largo plazo. No obstante, el posible regreso de Navarro ha reavivado un episodio del pasado que involucra al experimentado técnico, a Paolo Guerrero y a Doña Peta, madre del goleador. Henry Quinteros, exjugador íntimo, fue el encargado de recordar los detalles de aquel altercado en el programa Desmarcados.





El origen del altercado: una oferta del Bayern Munich





El año 2002 fue un periodo de transición en Alianza Lima, donde jóvenes promesas como Jefferson Farfán y Paolo Guerrero comenzaban a dar sus primeros pasos en el primer equipo. En medio de esta etapa de formación, un día que prometía ser rutinario en Matute terminó marcado por un incidente que involucró a la familia de Guerrero.

Según contó Quinteros, Doña Peta llegó al entrenamiento acompañando a su hijo para gestionar unos días libres. La razón: analizar una importante oferta del Bayern Munich. Sin embargo, la solicitud no fue recibida con agrado por Franco Navarro, quien en aquel entonces hacía de DT del primer equipo de Alianza Lima.

“La tía Peta fue con Paolo temprano al entrenamiento. Y le sale esta posibilidad de ir al Bayern Munich. Entonces se aparece la tía Peta como para pedir permiso unos días. Franco creo que no le quería dar permiso: ‘no, que no, que no...’”, relató Quinteros. La negativa de Navarro generó un intercambio de opiniones, y Doña Peta optó por elevar su pedido a una instancia superior dentro del club. Finalmente, los permisos fueron otorgados.





¿Fue realmente una pelea?





Ante las especulaciones de que este hecho pudo haber sido una pelea o un enfrentamiento personal, Quinteros fue claro en desmentir esa versión. Para él, todo quedó en una discrepancia puntual que no pasó a mayores. “Pero decir que hubo una pelea... no ha sido pelea. Además, Paolo tenía 17 o 18 años; es mentira que pelearon. Quizá Doña Peta no estuvo de acuerdo en que no le dieran permiso, pero ahí quedó”, aseguró el ‘Pato’.

Además, Quinteros recordó que aquel incidente se convirtió en una anécdota recurrente entre los jugadores y el cuerpo técnico. Las bromas sobre el tema aligeraron cualquier tensión que pudo haberse generado en ese momento. “El grupo le metía chacota después de eso. Todo quedó en la anécdota y no hubo mayores problemas”, añadió.

En cuanto a la posibilidad de que este antiguo roce genere algún tipo de conflicto en el presente, Quinteros fue enfático en que no cree que haya problemas entre Guerrero y Navarro. Tanto el delantero como el técnico han madurado con los años y, de ser necesario, podrían conversar sobre lo ocurrido. “Ahora están grandes, no creo que pase algo. Lo de antes fue una simple diferencia y no algo personal”, expresó el exvolante íntimo.

Paolo Guerrero volvió a Alianza Lima en 2024. (Foto: Liga 1)

¿Mariano Soso seguirá en Alianza Lima?





El futuro de Mariano Soso sigue siendo incierto. La semana pasada, el estratega argentino regresó a su país para analizar su continuidad, mientras surgían rumores sobre el interés de Newell’s Old Boys, equipo que busca nuevo entrenador para el último tramo de temporada.

Con el regreso de José Bellina como gerente deportivo, los blanquiazules ya trabajan en la planificación para el 2025, con el primer punto por resolver siendo la continuidad del técnico o la búsqueda de un ‘Plan B’. A propósito de esto, Depor pudo conocer que esta semana será clave para definir el futuro de Soso con el club de La Victoria.

De no llegar a un acuerdo, desde la directiva íntima procederán a buscar otra opción para la dirección del equipo. Hay que considerar que, además de la Liga 1 –que iniciará en la última semana de enero–, los íntimos afrontarán la Copa Libertadores desde la Fase 1.





