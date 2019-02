Universitario de Deportes: Luis Aguiar se pronunció sobre el interés de los cremas

El posible fichaje de Luis Aguiar en Universitario de Deportes encendió las alarmas entre los hinchas de Alianza Lima. El jugador se pronunció sobre el posible interés de los cremas por tenerlo en sus filas para la temporada 2019.

"Sinceramente me enteré del interés como todos ustedes. A mí nadie me llamó de Universitario de Deportes por el momento. Esperando resolver mi futuro, por suerte se está moviendo el teléfono y veremos lo que sucede. De la 'U' no voy a hablar porque no me ha llamado nadie y sería faltar el respeto al club.", dijo en Fox Sports Perú.

Universitario de Deportes está buscando un quinto extranjero y Luis Aguiar fue ofrecido a la 'U'. La dirigencia hizo conocer del ofrecimiento a Nicolás Córdova, pero el DT de la 'U' no ha dado el visto bueno para realizar esa contratación.

El técnico de Universitario de Deportes quiere otro refuerzo pero el nombre que ocupa el primer lugar en su agenda es el del uruguayo Jorge 'Japo' Rodríguez.

Luis Aguiar no quiso reiterar su opinión sobre lo sucedido con Alianza Lima. "Ya deje claro qué fue lo que pasó así que no tengo más nada que decir", dijo.

El domingo el jugador declaró en una radio de Uruguay que las puertas de Alianza Lima se le cerraron porque el gerente deportivo no lo quiere.

"Fue muy raro que yo no renovará el año anterior siendo lo que fui, lo que demostré y lo que ganamos. Todo fue muy raro aquella vez y ahora más, pero en Alianza Lima no tengo chances porque el gerente deportivo no me quiere. Hay que ser realistas", dijo.

