El técnico de Universitario de Deportes , Nicolás Córdova , habló sin pelos en la lengua luego de caer contra Sporting Cristal. El chileno manifestó que la única manera de salir de este momento crítico es con la gente de experiencia. De esa forma, sacó cara por el delantero Daniel Chávez.

"Lo dije desde un principio. Universitario está en una situación en la que necesita de gente grande, no de niños. En otras circunstancias, los más jóvenes se generarán espacio", indicó el entrenador.

En ese mismo sentido, Córdova destacó al 'Bombarderito', quien es criticado por su poco efectividad. "Tiene la mochila de que no hizo goles. En Huaraz se perdió chances, pero hoy es nuestro nueve. Y hasta que no se nos quite la sanción, es el mejor del puesto. No puedo inventar otro delantero en un mes", apuntó.

El entrenador también elogió a Sporting Cristal, pese al dolor de la derrota. Reconoció que está en otro nivel. "Enfrentamos al mejor equipo del Perú. Intentamos contrarrestar su juego con nuestras armas", manifestó.

Universitario de Deportes marcha en el puesto 13 de la tabla del acumulado, a un solo punto de la zona de descenso. Los cremas enfrentarán el clásico del fútbol peruano el próximo sábado.

