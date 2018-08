Diego Manicero anotó en el triunfo por 2-0 de Universitario de Deportes ante Deportivo Municipal, que ayudó al equipo a salir de la zona de descenso. El volante aseguró que este resultado los refuerza anímicamente y agradeció la confianza del técnico Nicolás Cordova.

"Hicimos un gran partido. Era fundamental conseguir los tres puntos y se logró. En lo anímico sirve muchísimo porque tenemos que salir del momento en el que estamos. Ahora tenemos que pensar en el próximo partido", comentó.

Sobre el trabajo del DT aseguró: "Desde que ha llegado Nicolás nos está dando una idea de juego que de a pocos la estamos encontrando. En lo personal feliz porque el gol te ayuda muchísimo, pero también contento por el gran trabajo que está haciendo el equipo. De a pocos vamos a ir encontrando el nivel que todos queremos".

"Nicolás me ha dado otra función que con Pedro (Troglio) no tenía. Me ha dado mucha confianza y eso para el jugador es importante y lo estoy aprovechando muchísimo y gracias a Dios me están saliendo las cosas como yo quiero", agregó.



"Ningún jugador quiere estar en este momento, pero confío en mis compañeros y en que saldremos adelante. Esta camiseta pesa muchísimo y por ahí en algunos momentos se hace complicado porque la gente quiere ganar, tanto como nosotros. Pero al frente siempre tenemos un rival que también juega, ante Universitario todos se juegan la vida", finalizó.