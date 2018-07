Universitario de Deportes: "Pediremos la remolición de la Comisión de Licencias"

La Comisión de Licencias de la FPF dispuso a Universitario de Deportes someterse, de ahora en adelante, al Régimen Deportivo Especial. Una medida que obliga a los cremas a formar parte de un Plan de Recuperación y también a crear un fideicomiso que decida y administre cada ingreso que registre el club.

Supuestamente en un plazo de 20 días los cremas deberían escoger a sus dos representantes en el fideicomiso; no obstante el administrador temporal, Carlos Moreno no se mostró de acuerdo con aceptar la medida.

"Estamos mortificados porque una vez más la Comisión nos aplica una sanción ilegal. Las cabezas de la FPF deben tomar cartas en el asunto porque la función de Licencias es ayudar y colaborar en el desarrollo de los clubes, pero nos están perjudicando", dijo Moreno en Radio Ovación.

"Hemos venido conversando con gente de la FPF y vamos a pedir la remoción de toda la Comisión de Licencias. El lunes a más tardar, Edwin Oviedo estará de regreso en el país y buscaremos reunirnos", agregó.

Para el administrador de Universitario de Deportes la medida no tiene fundamento suficiente. "No hay motivos para recibir la sanción. Va contra sus propias normas y colma la paciencia de los clubes. Vamos a impungar la sanción ilegal, no puede existir la premisa 'si te sanciono puedes contratar'. Ya tenemos un plan, pero no podemos permitir que se metan en la administración del club", culminó.