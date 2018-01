En medio de la pretemporada que Universitario de Deportes realiza en Campo Mar con miras a la Copa Libertadores y el Descentralizado, el técnico argentino Pedro Troglio compartió en Twitter un potente mensaje del exjugador francés Thierry Henry.

"¿Quién le pregunta alguna vez al técnico si está bien? Fenomenal deducción de un grande", escribió el 'profe'. En el video que acompaña su publicación, Henry explica que abrió los ojos cuando decidió llevar un curso para convertirse en entrenador.

"Cuando eres futbolista hablas con el míster de ti, te preocupas de lo tuyo. Pero el entrenador llega a las siete de la mañana, se va a las siete de la tarde y debe pensar por todos. Preparas un entrenamiento y te falta un jugador, te sobra un peto, debes reorganizar el ejercicio… Y él, solo, responde ante todos: el presidente, el jugador, el periodista… ", declaró el francés para El Periódico en febrero de 2016.



Agregó: "Yo no lo tenía en cuenta cuando era futbolista y ahora me pregunto: ¿quién ayuda al tío que ayuda a todo el mundo? ¿Quién se interesa por el entrenador? ¿Quien le pregunta al míster cómo está, cómo se siente?".

Universitario de Deportes no puede fichar refuerzos durante toda la temporada 2018 luego de recibir una sanción por deudas.

"Se han equivocado feo con este club. A los clubes peruanos hay que ayudarlos y buscar la manera de protegerlos. Por ejemplo poner un tope para contratar, dos o tres contrataciones, pero liquidarlos de esta manera me parece de muy mala voluntad. Le busco la vuelta y no la entiendo. Se nos fueron 10 a 12 jugadores y no podemos traer a nadie", comentó Pedro Troglio en conferencia de prensa.

