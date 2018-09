Cuando Pedro Troglio lo necesitó, Alexi Gómez respondió con goles. Y fue así como nació esta especie de idilio hace un año, cuando ambos coincidieron en Universitario de Deportes. Hoy, el técnico no niega su interés de llevarse a ‘La Hiena’ a Gimnasia y Esgrima de La Plata, siempre y cuando los cremas no necesiten al jugador.

“Es un jugador que me encanta y, lógicamente, siempre me serviría. Pero no hemos hablado nada. Yo nunca haría sin antes consultárselo a Universitario de Deportes. Ya lo hicimos con Aldo Corzo. Nunca le sacaríamos un jugador al club, si lo necesita”, dijo Pedro Troglio a Fox Sports Radio Perú.

Alexi Gómez jugará en Minnesota United hasta finales de año. Pero el club evaluará la posibilidad de comprar su pase. De no concretarse esa posibilidad, ‘La Hiena’ deberá regresar a Universitario de Deportes, club al que pertenece.

“Si mañana Gómez está sin equipo, lógico que es interesante. Nunca enfermaríamos a un jugador, para que realice un litigio con la ‘U’, para poder salir. No complicaríamos a un club que nos trató bárbaro. Él todavía pertenece a la ‘U’, y está a préstamo”, agregó Pedro Troglio.

Es preciso señalar que Alexi Gómez se convirtió en el goleador de Universitario de Deportes, en la era Pedro Troglio. ‘La Hiena’ marcó 11 tantos y dio el gran salto a Atlas de México.