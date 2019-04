Universitario de Deportes: ¿cómo quedará el tema de la nacionalización de Pablo Lavandeira?

El uruguayo, Pablo Lavandeira , llegó a Universitario de Deportes el año pasado pero se ha convertido rápidamente en uno de los titulares más queridos por los hinchas, y el cariño es mutuo. El volante aseguró que pretende nacionalizarse para no ocupar un cupo de jugador extranjero y así poder quedarse más tiempo en el club crema.

"Seguramente me voy a nacionalizar. No voy a ocupar cupo de extranjero y eso me da la posibilidad de quedarme más tiempo en Universitario. Estoy muy cómodo, he llegado a un club donde quería estar. Mi sueño más grande es ser campeón con la 'U", señaló Pablo Lavandeira en una entrevista a Punto Deportivo.

"Creo que Perú es mi lugar en el mundo. Acá he podido disfrutar el fútbol en su máximo esplendor y he vivido mis mejores años deportivos. Además, tengo el reconocimiento de la gente", continuó.

Por otro lado, Lavandeira habló sobre lo gratamente sorprendido que quedó con el apoyo del hinchada crema durante los momentos difíciles que pasó el club durante el 2018.

"El hincha no dejó de estar y apoyó más que nunca. Antes de un partido complicado, los hinchas hicieron una manifestación y nos siguieron desde el hotel hasta el estadio. Caminaron más de 50 cuadras. Había una multitud increíble. Eso solo lo he visto en el hincha de Universitario", recordó.

