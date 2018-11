Aunque su salida era casi un hecho, muchos hinchas de Universitario de Deportes se emocionaron con las palabras de despedida que tuvo Raúl Fernández para con el club de sus amores. De hecho, ‘Superman’ tiene claro que volará lejos de Ate en el 2019, pero está convencido en que continuará alimentando su carrera.

“No fue claro el mensaje, me parece. Mis padres pensaban que yo ya me retiraba del fútbol, y me llamaron preocupados. Pero solamente he dado un paso al costado ante la institución que me vio nacer y crecer en el fútbol”, confesó Raúl Fernández a GolPerú.

Es preciso señalar que Universitario no le renovó contrato a Raúl Fernández, a pesar de que fue uno de los líderes naturales del equipo de Nicolás Córdova.

Sorprendió a todos: Raúl Fernández se despidió de Universitario con emotivo mensaje para los hinchas

“No voy a dejar mi carrera. Tengo esas ganas por entrenar y ese anhelo de seguir jugando”, agregó Raúl Fernández, quien tiene 33 años de edad.

Por otro lado, el experimentado portero criticó las anteriores gestiones de Universitario de Deportes y afirmó que, por ello, no le permitieron al club crema “contratar a jugadores de jerarquía”. Consecuentemente, los merengues pelearon por no descender.