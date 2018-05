Universitario de Deportes: Ricardo Gareca le pidió a Pedro Troglio que se "quede a pelearla"

Ni Ricardo Gareca lo pudo convencer. Pedro Troglio se encuentra en Lima tras haber firmado su desvinculación con Universitario de Deportes y habló todo sobre su salida del cuadro merengue y un detalle que pocos conocían: el pedido del técnico de la Selección Peruana para que no deje el club.

"Siempre me juntaba con Gareca. Me escribió para pedirme que no me vaya. Me dijo quédate a pelearla", reveló el exentrenador de Universitario de Deportes en entrevista en el programa De Fútbol Se Habla Así. Eso sí, confesó que este pedido se lo hizo 5 o 6 semanas atrás.

Pero eso no fue todo. Pedro Troglio también reveló con ojos llorosos que "no quería irme. Había encontrado mi lugar en el mundo. La 'U' era mi casa. Estábamos muy cómodos. Pero creí que era el momento ideal de hacerlo para dejar una puerta abierta, para que me recuerden por las cosas buenas y no forzar algo y cerrarme las puertas".

¿Había chance de que Pedro Troglio se quede en Universitario de Deportes? el entrenador señaló que "con 5 o 6 puntos más me hubiese quedado. Porque jugar sesis fechas sin Corzo, Velarde, Quintero me daba la chance de tener un traspié y no irme tanto (para abajo). Pero no tuvimos los puntos que merecíamos y quizá la cara mía ya se debilitaba. Este era el momento para irnos".

Pedro Troglio también confesó que Héctor Chumpitaz los invitó a almorzar y "voy a pecar de infidente, pero al momento de despedirnos se puso a llorar. Eso demuestra que algo bueno hemos hecho. Universitario fue para mi la chance de volver a dirigir a un grande, pero este no es un adiós definitivo".

