Universitario de Deportes afrontará un partido crucial en su lucha por mantener la categoría este sábado en Ayacucho y en ese marco, el equipo de los 'zorros' lanzó unas calientes declaraciones que no caerán nada bien en Ate.

El entrenador de Ayacucho FC, Mario Viera, dijo que las medidas adoptadas últimamente por las autoridades han favorecido a la 'U'. El técnico reclamó porque la 'U' no jugará entre semana y llegará descansado al partido del fin de semana.

"Cuando Ayacucho tenía su cancha en mal estado, no se tuvo el mismo criterio que con la 'U' y Alianza. Desde el partido de la 'U' contra UTC se pudo tomar determinaciones, pero qué raro que las tomen ahora. Lo que me incomoda es que, tras jugar ante San Martín, volveremos a casa para enfrentarnos a un equipo que nos está esperando fresco. Ellos no necesitan de tantos enviones para salvarse del descenso, estas son ventajas deportivas", dijo el DT en Exitosa.

"Lo mismo pasó con las contrataciones. Uno comienza el juego con unas reglas estipuladas de principio a fin pero, ¿qué hizo la 'U' para que puedan fichar? Sabemos que ellos venden y son una institución grande, pero una regla no se puede cambiar a mitad de camino", agregó.

Universitario de Deportes enfrentará a Ayacucho FC este sábado en el estadio Ciudad de Cumaná. El partido podría ser vital para la lucha por la permanencia en primera división.