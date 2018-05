Universitario de Deportes: "el técnico que venga está más necesitado que Venezuela", dijo Germán Leguía

A su estilo, Germán Leguía habló claro y sin pelos en la lengua sobre la actualidad de Universitario de Deportes y todo lo que podría pasar si contratan un técnico extranjero para que reemplace a Pedro Troglio. Para él, Javier Chirinos o Roberto Chale son las mejores opciones para quedarse con el buzo.

"Las cosas como son: el técnico que quiera venir a Universitario de Deportes debe estar más necesitado que Venezuela. Porque quién va a querer venir a un equipo que no paga, que está endeudado, que no puede contratar jugadores", dijo el exgerente deportivo crema en entrevista con el programa De fútbol se habla así de Directv Sports. "La ya no es apetecible como antes. Quizá un mes sí, pero cuando no se den los resultados dejará de serlo", agregó.

Universitario: Quintero pasó una día inolvidable junto a niños con enfermedad

Entonces, ¿quién debe ser el técnico de Universitario de Deportes lo que resta del año? "yo pienso que debe quedarse Javier Chirinos. Es un hombre de la casa que evitará gastar en otro entrenador del extranjero y que teniendo en el equipo muchos chicos de la reserva que lo conocen, creo que tiene todo para levantar el equipo. Roberto (Chale) también es opción pero habría que preguntarle cómo va la salud porque la presión te desgasta".

Los errores de Troglio



Para Germán Leguía, Pedro Troglio cometió varios errores que llevaron a Universitario de Deportes hasta donde está. "No vi llorar tanto a nadie como él. Parecía una novela. No es bueno que se queje porque estás matando a los jugadores, a los jóvenes porque les estás quitando la confianza les estás diciendo que están en el equipo porque no puedes traer a nadie. El equipo le quedó grande", indicó.

"Ahora, Universitario de Deportes no es un equipo joven y si ahora tiene tantos chiquillos también es su culpa porque dejó a ir a (Adrián) Ugarriza, (Hernán) Rengifo, (Raúl) Tito, Joaquín (Aguirre). Él los dejó ir. Pero hay chicos buenos que tienen que hacerlos grandes, darle la confianza", señaló.

NO DEJES DE VER ESTE VIDEO



Selección Peruana: trabajadores de FPF alentaron a la bicolor y retaron a la Policía Nacional

Selección Peruana: trabajadores de FPF alentaron a la bicolor y retaron a la Policía Nacional. (FP)