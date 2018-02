Universitario de Deportes y Alianza Lima jugarán este domingo el primer clásico del fútbol peruano del 2018, un partido que será el plato fuerte de la cuarta jornada del Torneo de Verano. El encuentro se desarrollará en el estadio Monumental, a partir de las 6:15 p.m. y será transmitido por Gol Perú.

A pesar de que la 'U' aún no juega al ritmo que busca, Pedro Troglio tiene fe que sus muchachos van a sacar adelante el clásico, que contará solo con hinchas del cuadro local. “Todos estamos de acuerdo que el equipo no está jugando bien, que está jugando con otras cosas como la garra, el empuje. Más se juega con la parte anímica que con la futbolística”, sostuvo en Gol Perú.

Así llega Universitario de Deportes

Armar el once titular para el primer clásico del año no fue fácil. El DT de Universitario de Deportes durante la semana trabajó con una idea, pero en la última práctica tuvo que prescindir de algunos jugadores. Así es el caso de Arquímedes Figuera que no pasó la prueba final. Su lugar lo cubrirá Adán Balbín, quien volverá a ser titular después de un año.

El entrenador merengue tampoco podrá utilizar a Yonathan Cerdán, quien se había ganado un lugar en el equipo titular, pero un tirón en la pierna izquierda lo sacó del partido ante Alianza Lima. Frente a esto, Roberto Siucho estará en el '11'.

Universitario vs. Alianza Lima: apuestas

Casa Universitario Empate Alianza Lima Te apuesto 2,10 3,30 2,95 Betsson 2,21 3,25 3,10 Inkabet 2,20 3,30 3,00 bet365 2,10 3,40 2,87

Pero no todo es mala noticia. Aldo Corzo jugará su primer partido del Torneo de Verano. Está recuperado, así como Juan Vargas y Alberto Quintero, que estaban golpeados pero estarán sin falta ante los blanquiazules.

Así llega Alianza Lima

A diferencia de Arquímedes Figuera, Rinaldo Cruzado sí pasó la última prueba que hizo el comando técnico, que encabeza Pablo Bengoechea. El volante trabajó sin problemas en el último partido de práctica. Así que estará desde el arranque, cosa que no ocurrió ante Sporting Cristal.

Otro jugador que ha sido confirmado es Tomás Costa, quien superó la contractura muscular que lo puso en duda para el partido contra Universitario de Deportes.

Pablo Bengoechea espera lograr un triunfo ante los cremas porque les dará una inyección anímica. "Ganar el clásico nos dará una motivación extra para recibir a Boca Juniors por la Libertadores", indicó el DT.

Los clásicos en el Monumental

Fecha Local vs. Visita 15/04/2017 Universitario 1-2 Alianza Lima 03/06/2017 Universitario 1-2 Alianza Lima 23/06/2013 Universitario 1-0 Alianza Lima 24/09/2011 Universitario 2-1 Alianza Lima 15/07/2011 Universitario 0-0 Alianza Lima

Alianza Lima llegará al partido con 4 puntos y en la cuarta posición del Grupo A, mientras que Universitario de Deportes ocupa el séptimo lugar, con dos unidades.

Sin embargo, en la tercera jornada los aliancistas perdieron por 0-2 en su estadio frente al Sporting Cristal y los cremas empataron 1-1 con San Martín en el Estadio Nacional.

Universitario vs. Alianza Lima: alineaciones problables

Universitario de Deportes: Raúl Fernández; Aldo Corzo, Werner Schuler, Horacio Benincasa, Juan Vargas; Adán Balbín, Enmanuel Páucar, Jersson Vásquez; Alberto Quintero, Roberto Siucho, Anthony Osorio. DT. Pedro Troglio.



Alianza Lima: Leao Butrón; José Marina, Miguel Araujo, Gonzalo Godoy, Francisco Duclós, Rinaldo Cruzado, Aldair Fuentes, Maximiliano Lemos (Mario Velarde), Alejandro Hohberg, Kevin Quevedo, Gabriel Leyes. DT. Pablo Bengoechea.