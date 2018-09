El técnico de Universitario de Deportes , Nicolás Córdova , dio la cara tras la derrota ante Cantolao. Entre todos los temas, el chileno sacó cara por Juan Manuel Vargas, quien no estuvo en una buena noche en el estadio Miguel Grau del Callao.

"Él no pesa 120 kilos. Pesa bastante menos. Hizo un trabajo especial. Creemos que está en mejores condiciones. Me encantaría que estas preguntas me la hagan cuando ganamos", indicó el entrenador.

Córdova manifestó que es la tercera vez que el 'Loco' juega de titular. Explicó que decidió darle la oportunidad en la banda izquierda para que Jersson Vásquez suba a la volante con fines tácticos.

El técnico de Universitario de Deportes, eso sí, afirmó que su equipo "pecó de ingenuo" en el primer gol de Cantolao, en cual terminó por desestabilizar la estrategia merengue, junto a la salida por lesión de los defensas Alberto Rodríguez y Aldo Corzo.

"Nosotros entregamos un gol. En una jugada en la que jugamos dos veces atrás, termina en un lateral para ellos. Ahí creo que pecamos de ingenuos. Pensábamos que ellos quizás nos esperarían para ubicarnos bien y en el fútbol eso no sucede", puntualizó.

Nicolás Córdova, finalmente, asumió la responsabilidad de la derrota ante Cantolao. Afirmó que tiene muchas cosas por trabajar para que los errores no se repitan frente a San Martín en la siguiente fecha.

