El volante de Universitario de Deportes Arquímedes Figuera hizo una fuerte denuncia luego del partido que su equipo perdió 2-1 con Melgar en Arequipa. El venezolano acusó que fue víctima de insultos xenófobos.

El mediocampista utilizó su cuenta oficial en Instagram para revelar el mal momento que le tocó vivir en el estadio de la UNSA. Eso sí, manifestó que se siente orgulloso de sus orígenes.

"No me avergüenzo de ser venezolano. Me siento orgulloso de donde vengo y si tengo que vender arepas como me dicen en los insultos, lo hago", indicó Arquímedes Figuera.

Instagram de Arquímedes Figuera. Instagram de Arquímedes Figuera. USI

El volante no especifica el autor o autores de las ofensas. Lo cierto es que muchos de sus seguidores e hinchas de Universitario de Deportes se solidarizaron con él.

Arquímedes Figuera no acabó el partido frente al 'Dominó'. Fue expulsado a los 73 minutos con roja directa. El árbitro consideró que el venezolano golpeó a su rival con el codo en la disputa de un balón.

TE PUEDE INTERESAR

​Sport Boys: Wilmar Valencia criticó voluntad de su equipo tras perder con Cristal [VIDEO]