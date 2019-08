¿Quién te extraña, Germán? Anthony Osorio marcó golazo para Universitario y abrió el marcador ante Melgar

Universitario vs. Melgar no tuvo que esperar ni 15 minutos para encontrarse con el primer gol del partido. Anthony Osorio se encargó de abrir el marcador con una gran cabezazo, el mismo que venció la resistencia del arco visitante.

Alejandro hohberg encontró el espacio por la banda izquierda y decidió lanzar un centro dirigido hacia el atacante merengue, quien no desaprovechó la primera oportunidad que tuvo para adelantar a su equipo en el coloso de Ate.

Universitario vs. Melgar se ven las caras por la quinta fecha del Torneo Clausura en el estadio Monumental. El duelo no cuenta con público en las tribunas debido a la disposición de las autoridades, quienes no dieron las garantías para ello.

Osorio marcó el primero en el Universitario vs. Melgar. (Fuente: GOLPERU)

Ambas escuadras están en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura, por lo que una victoria sería vital para las aspiraciones que los dos equipos tienen de llevarse el título del certamen.

Así se enfrentaron Kevin Quevedo y Christofer Gonzales a la dupla Pedro Gallese y Carlos Cáceda en Teqball. (Video: Jesús Mestas)

▶ Tabla posiciones acumulada: así se ubican los equipos peruanos mientras se juega la fecha 5 del Clausura

▶ No la vieron venir: Balbín le cortó la celebración al Delfín y marcó el empate a los cuatro minutos [VIDEO]

▶ Cantolao tomó por sorpresa la defensa de Sport Boys y abrió el marcador con un golazo [VIDEO]

▶ Paolo Guerrero genera preocupación en Brasil debido a la sequía goleadora con Internacional | FOTO

► Julio César Uribe suelta una lisura en vivo tras comentario sobre Enmanuel Páucar y desata risas del panel | VIDEO