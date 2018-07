Universitario de Deportes vs. The Strongest EN VIVO amistoso de preparación en el estadio Monumental

Universitario de Deportes vs. The Strongest están jugando EN VIVO un amistoso de preparación en el estadio Monumental de Ate. Ambos equipos se alistan para el reinicio de sus torneos por la paralización del campeonato por el Mundial Rusia 2018, pero la diferencia es que los bolivianos están jugando su cuarto partido en igual número de días.

Este partido está algo desigual. Mientras que Universitario de Deportes jugaba su primer amistoso de preparación de la semana, los bolivianos disputaban el cuarto en cuatro días. Antes de chocar con los cremas ya enfrentaron a Sporting Cristal, Alianza Lima y San Martín.

En el primer tiempo, Nicolás Córdova probó el equipo que podría jugar ante Sport Huancayo en la Incontrastable. La novedad fue el regreso de Raúl Fernández y la presencia de César Huamantica en la volante.

Para la segunda parte hubo muchos cambios. El cuadro boliviano modificó totalmente el once, mientras que los cremas fueron haciendo cambios de forma paulatina. Zubczuk, Palomino, Benincasa, Zevallos, Morales, Parodi, Balbín, Aguilar y Páucar ingresaron en el complemento.

Tras este partido, Universitario de Deportes quedó listo para lo que será el reinicio del Torneo Apertura. Los cremas viajarán a la 'Incontrastable' el viernes y al día siguiente enfrentarán a Sport Huancayo.

Universitario de Deportes vs. The Strongest: alineaciones



Universitario de Deportes : Raúl Fernández; Aldo Corzo, Werner Schuler, Bryan Velarde, Jersson Vásquez; Juan Vargas, Ángel Romero, César Huamantica, Diego Manicero, Javier Núñez; Anthony Osorio.

DT: Nicolás Córdova



The Strongest : Daniel Vaca; Ramiro Ballivian, Juan Valverde, Fernando Marteli, Marvin Bejarano; Raúl Castro, Diego Wayar, Rudy Cardozo, Edis Ibargüen, Christian Novoa; Henry Vaca.

DT: César Farias