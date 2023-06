Fue en el año 2020 al 2021, pero el sueño de reinventarse se desdibujó en un abrir y cerrar de ojos. No tuvo continuidad y las lesiones lo persiguieron. Tampoco bastó jugar con la hoja de vida del campeonato nacional del 2013. El año pasado intentó cambiar nuevamente la historia en Juan Aurich y Unión Comercio, propuestas en Liga 2, pero una odiosa lesión lo marginó de las canchas.

Mientras espera el último diagnóstico del médico para decidir si necesita desfilar por sala de operaciones, el lateral derecho aprovecha su tiempo libre para emplearlo como profesor de menores en la academia de fútbol ‘Chávez Juniors’ de su hermano. A su vez, en las noches de ocio, y cuando sus hijos descansan, ‘Chaveta’ reposa en el mundo digital del momento: Tiktok. Ahora, sus seguidores no lo ovacionan ni aplauden en una estadio de fútbol, sino a través de la plataforma digital que engancha a los curiosos del internet.

Es decir, cambió, por el momento, la pelota por el mouse y quema pestañas pegado a la pantalla de la computadora, ya no en las concentraciones ni viajes nocturnos. Es un nuevo pasatiempo, pero también método para generar monedas. Eso sí, extraña su pasión, el fútbol, la que sueña con retomar apenas se recupere de su lesión.

¿Qué es de la vida de Diego Chávez, te alejaste definitivamente del fútbol, ahora te vemos en tiktok?

Ahora me encuentro lesionado. No he dejado el fútbol. Desde que salí de la ‘U’ en el 2021, al año siguiente quedé como jugador libre y jugué en Juan Aurich por seis meses, también en Unión Comercio, tres meses, pero me vine a Lima porque mi hijito le dio COVID y se puso muy mal. Hablé con el presidente del club, y tuve la opción de venirme. A comienzo de este año tuve una lesión al tendón de Aquiles, todavía continuo en recuperación. Actualmente me estoy dedicando a la Academia de fútbol de mi hermano Christian, y estoy como profesor, tengo tres categorías a cargo. También estoy en redes sociales, Tik Tok, no me puedo quejar, me va bien, y la gente me está apoyando. También siempre hay gente de la ‘U’ que me apoya y quiere que regrese el próximo año, vamos a ver.

¿La lesión es de gravedad, necesita operación?

Estoy viendo con el fisioterapeuta de la ‘U’, Edson Ávila, que tiene su clínica en San Borja, y me dijo que me saque una ecografía, y tengo un desgarro en el tendón de Aquiles, pero no requiere operación. Me han citado para el día lunes con el doctor Julio Segura, y van a decidir si es operación o con terapia y fortalecimiento.

¿Cómo nació ser profesor de menores?

Es una academia llamada ‘Chávez Juniors’, tiene más de veinte años, y está a cargo de mi hermano Christian. Todos mis hermanos tienen su carné, han estudiado, tiene sus títulos. Mis cuatro hermanos se hicieron cargo, pero uno se fue a Chile, otro juega Copa Perú y como vieron que estaba libre, lesionado, me dijeron que me haga cargo. Yo fui como apoyo, pero como tengo conocimientos con los niños, los papás estaban contento, la escuela creció, y el día de hoy nos va bien. Tenemos categorías desde los tres años hasta dieciocho años, también categorías de mujeres. El legado que dejó mi papá está bien, gracias a Dios.

Ahora eres un ‘Tik Tokers’ ranquedado, valió tu pasado en Universitario. ¿Cómo se inició?

Un día baje todas mis jugadas en Tik Tok, y se hizo viral, así que decidí hacer transmisiones, batallas, enfrentamientos, y toda la gente de enganchó. Toda la gente de la ‘U’, se acordaban de mis jugadas, también hay de Alianza y con respeto. Ahora es un ingreso. A la hora que la gente se engancha, y piden mis historias, también entra ‘Orejas’, Valera, Quispe, Romerito, Murrugarra, ellos son mis fieles seguidores de la ‘U’, apoyan para que cuenten anécdotas. La gente se engancha, le gusta. También ingresa el ‘Motor’ Rainer Torres, eso me genera ingreso, no me puede quejar, me va muy bien.

¿Cuánto es el ingreso que recibes por esa plataforma digital?

Uno gana cuando gana batallas, uno contra uno.

¿Qué significa ‘batallas’?

Uno invita o le invitan a las transmisiones en vivo, el que tiene más puntos es el gana. Uno pone su número de tarjeta (crédito), y donas. Por ejemplo, una ‘gorra’ vale 99 monedas, que son cuatro soles, lo más caro es un ‘león’, que vale como tres mil puntos y son como 700 soles, la mitad para Tik Tok y la otra para ti. Hay un montón de regalos. La gente se engancha y comienza a donar. Lo que he ganado en un mes es algo de siete mil soles.

¿A qué hora paras conectado?

Mayormente en la noche hasta la madrugada. En esa hora entran de otros países, de Europa, Estados Unidos, España e Italia. Lo hago ahora que estoy lesionado, ingreso de nueve de la noche hasta tres de madrugada más o menos.

¿Con qué personaje sería la ‘batalla’ más ganadora?

Hace poco tuve una ‘batalla’ con Elías Montalvo, quien estuvo en ‘Esto es Guerra’, también está ‘Xiomarita’, quien es bien conocida en tiktok como ‘Jorita’. También con el ‘Mostrito’, he sumado como treinta mil puntos en monedas, que viene hacer como tres mil soles al día más o menos.

¿Algún día se animarán hacer ‘batallas’ ‘Orejas’ Flores, Quispe, Valera?

‘Orejas’ me dijo que va a entrar en vacaciones o fin de año. ¿Te imaginas una ‘batalla’ con Valera, Quispe? Sería otro ingreso para ellos, pero ellos todavía no están bien informados, tampoco se van a amanecer, pues.

Justamente ‘Orejas’ Flores regresó a la ‘U’...

Me siento muy contento, es mi hermano. Ayer hablé con él, le comenté que tiene mi número, el ‘19′, con el que campeoné en el 2013. Nos hemos matado de risa. ‘Orejas’ es de casa, igual mi hermano Polo. Son gente que suda la camiseta, hemos crecido juntos, en la ‘U’, en la Sub20.

¿Qué pasó con el Diego Chávez campeón, preseleccionado y con propuesta de emigrar?

Siempre he sido sincero al aceptar que tuve errores, ampays, estuve mal rodeado de compañeros que desaparecieron cuando me fue mal. Esa gente desapareció. Aprendí a rodearme bien. Como yo le digo a mis alumnos, hay que aprovechar las oportunidades. Les enseño mis videos, como jugaba, y les digo que valoren lo que tienen, el esfuerzo de sus padres. Yo jugué Copa Libertadores, salí campeón nacional, el mejor lateral derecho, recuerdo esos momentos y me trae nostalgia. También soy consciente de mis errores que cometió, pero supe levantarme. En la temporada 2020 a 2021 volví a la ‘U’ desde Copa Perú algo nunca antes visto gracias al ‘Puma’ Carranza y después al técnico Ángel Comizzo, pero era época covid, de pandemia, igualmente sueño con regresar. El fútbol y la ‘U’ es mi vida.

¿Un sueño es volver al Centenario?

Mucha gente me dice que sería lindo que vuelva, lo hizo ‘Orejas’, también lo hará la ‘Pulga’, ojalá también Trauco. Cada uno tiene un propósito en la vida, mi meta en corto plaza es volver a la ‘U’, sacarme el ancho. Es el club que amo, yo cada vez que me ponía la camiseta de la ‘U’ es algo único.

¿Crees que regrese ‘La Pulga’?

Yo conversé con ‘Orejas’ y me ha dicho que ‘La Pulga’ vuelve para el Centenario. Eso fue lo que me dijo. Nosotros siempre hablamos con ‘Orejas’. Yo también siento que vuelve.

Hablaste con ‘Cancha’ Gonzales, Flores dice que tiene un nuevo amor (Sporting Cristal)...

Muchos seguidores en redes sociales me preguntan que ‘Canchita’ es hincha de Cristal. Christofer es mi hermano, debutamos juntos, yo siendo su hermano, él vivió en La Victoria siendo hincha de la ‘U’, toda la vida. Ha estado tres a cuatro años en Cristal, es un club que lo trató bien, le pagó bien, ahí se ganó los frejoles, y le agarró cariño. ‘Canchita’ también me apoyó cuando mi papá falleció.

La partida de tu padre también fue un golpe muy duro en la vida...

Hay mucha gente que no sabe mi historia. Mi papá me formó, fue mi guía, siempre me decía que no dejara de entrenar. En su velorio fui a entrenar, nunca dejé de ir a una práctica, hay mucha gente no sabe que ganaba solo 500 dólares en la ‘U’ cuando regresé (2021), yo estaba contento. No se pudo lograr el objetivo, pero siempre lo dejé todo.

La ‘U’ luchará por ganar el Clausura y disputar los play off para ser campeón nacional...

Lo harán, ya verás. Apenas me recupere de la lesión iré a la Trinchera Norte.

¿A quién te hace recordar el juego de Piero Quispe?

Lo conozco en la temporada 2022, siempre decía que iba a jugar mucho, solo le faltaba continuidad. Su juego atrevido me hace recordar a los inicios de ‘Orejas’ Flores.

