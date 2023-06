Tras el pitazo final de la contienda entre Universitario de Deportes y Gimnasia, los integrantes de ambos planteles se enfrascaron en una pelea dentro del gramado de juego, la misma que podría causar la suspensión de varios jugadores con miras a los próximos duelos oficiales internacional de ambas escuadras. Si bien Benjamín Domínguez no fue de los más participativos en el acontecimiento, reflejó toda su frustración contra la terna arbitral, señalando que causaron que el equipo se llene de impotencia por una suma de malas decisiones que -a su parecer- se dieron a lo largo de la competencia.

“Me sacaron una amarilla no sé por qué, me dice que le dé distancia y viene y me saca la amarilla. Son detalles que pasaron a lo largo de la Copa Sudamericana. Está visto, nos cag**** feo, fuerte”, sostuvo el delantero argentino en diálogo con DirecTV Sports.

Benjamín Domínguez quiso ponerle paños fríos a la pelea entre jugadores de Universitario de Deportes y Gimnasia, señalando que fue un acontecimiento que no sirve de ejemplo para nadie y que debrá analizarse dentro de cada plantilla para que no se vuelva a repetir.

“El problema no sé por qué habrá empezado, pero no es aconsejable terminar así. Había muchos factores, hay varios detalles y uno termina caliente, acabó así y eso no se debe repetir”, agregó el futbolista del combinado argentino que quedó eliminado de la competencia internacional.

La agenda de Universitario

Universitario de Deportes llegó al último partido contra Gimnasia en la fase de grupos en la Copa Sudamericana, luego de dos victorias, un empate y dos derrotas, dándole un total de siete puntos en el Grupo G. Una vez culminada esta etapa, los ‘cremas’ deberán enfocar su concentración en el próximo rival que enfrentarán este fin de semana.

De acuerdo al calendario de la Liga 1, los dirigidos por Fossati deberán enfrentar a Alianza Atlético, por la segunda fase del Clausura. El cotejo está previsto para el próximo lunes 3 de julio desde las 8:30 p.m. en el estadio Monumental de Ate. Por el momento, los ‘merengues’ están en el décimo puesto del torneo, tras el empate con Cienciano. Sin embargo, en el Acumulado, se ubican en el tercer lugar con 35 puntos.





