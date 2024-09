Perder por lesión a tu arquero titular representa un dolor de cabeza para cualquier equipo. No obstante, el alivio de Fabián Bustos, ante la baja de Sebastián Britos post clásico, fue tener a Diego Romero en la banca de suplentes. El popular ‘Chiquito’, que desde hace tiempo venía pidiendo minutos, estuvo a la altura del ‘Halcón’ en estas seis fechas del Torneo Clausura. Y si bien el uruguayo ya se recuperó, el DT crema volverá a depositarle la confianza al joven golero peruano en el Universitario vs Alianza Atlético en Sullana.

Antes de partir a Piura, para el duelo de este domingo por la fecha 10, Diego Romero se refirió al difícil encuentro que le tocará tapar en el intenso sol de Sullana y le restó importancia al gramado del ‘Campeones del 36′. “[Estamos] Enfocados en nuestro juego, lo demás ya se verá ahí, tenemos que ganarlo igual. Hay mucha confianza, pero vamos paso a paso. Son fechas importantes y tenemos que dar el paso más adelante”, comentó el arquero.

Asimismo, también habló sobre su breve paso por la Selección Peruana en esta última fecha doble de Eliminatorias 2026, donde estuvo en la convocatoria y compartió momentos con Pedro Gallese y Carlos Cáceda. “Muy importante como cualquier jugador que quiere estar en la selección, me tocó a mí y muy feliz por eso”, agregó Romero.

Así llegan Universitario y Alianza Atlético al partido

El cuadro merengue llega a este encuentro tras vencer por 1-0 a César Vallejo en el estadio Monumental, gracias a un gol tempranero del defensa Williams Riveros. De esta manera, Universitario de Deportes consiguió 18 puntos y está en el segundo puesto del Torneo Clausura, a solo dos del líder Alianza Lima, que recibe este sábado a Carlos A. Mannucci en el estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Atlético, por su lado, llega a este duelo tras derrotar por 2-0 a Sport Boys en Sullana, por la pasada jornada del Torneo Clausura 2024. Los ‘churres’ ganaron gracias a un gol de Néstor Fernández y un autogol de Christian Ramos. De esta forma, consiguieron su tercer triunfo en el certamen y registran 14 puntos. Ahora, un triunfo ante la ‘U’ colocaría a la institución piurana en la parte alta de la tabla.

El once para enfrentar a Alianza Atlético

El entrenador Fabián Bustos decidió el siguiente once para enfrentar a Alianza Atlético: Diego Romero; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Segundo Portocarrero, Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Andy Polo; Edison Flores y Alex Valera. Es importante resaltar que Sebastián Britos y Rodrigo Ureña no viajaron con el plantel porque aún no están recuperados.

¿A qué hora juegan Universitario vs Alianza Atlético?

Universitario enfrentará a Alianza Atlético en Sullana este domingo 15 de septiembre. El inicio del compromiso está programado para la 1:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 3:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 2:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 12:00 p.m.

¿En qué canales ver Universitario vs Alianza Atlético?

Por la fecha 10, Universitario vs. Alianza Atlético será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.





