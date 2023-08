Apenas aterrizaron en Lima, la delegación de Universitario de Deportes se dirigió al bus en el aeropuerto internacional Jorge Chávez que los llevaría a Campo Mar, ya que el entrenamiento de hoy es por la tarde. En el camino, uno de los jugadores cremas que se detuvo a declarar al paso fue el arquero Diego Romero, quien expresó su malestar tras los dos goles anulados por el árbitro Joel Alarcón en la derrota 2-0 ante ADT en Tarma. “Estamos en el equipo más grande tenemos que jugar contra todos, eso lo tenemos claro”, dijo el futbolista, quien cumple 22 años.

En otro momento, el sucesor del experimentado José Carvallo bajo los tres palos del once del técnico uruguayo Jorge Fossati, se refirió al estado del campo en el estadio Municipal Unión de Tarma. “Sabíamos que el campo no era bueno. No nos permitió jugar. Hubo muchos aspectos: la altura, el campo no ayudó y las decisiones arbitrales”.

Acto seguido, Romero volvió a la carga de la actuación del juez Joel Alarcón. “Fácilmente pudo cobrar gol (jugada anulada a Alex Valera)”. Eso sí, también hubo autocrítica personal y grupal. “Tenemos que seguir mejorando. Depende de nosotros. Estamos enfocados en lo nuestro”. ¿Terna extranjera para el resto de los partidos de Universitario? “Puede influir o no, pero eso no decidimos nosotros”, indicó.

¿Seguirá o volverá Carvallo?

Si bien empezó la rotación en el arco crema, el técnico Jorge Fossati no ha decidido si será por uno, dos o tres partidos. Por lo pronto, el portero Diego Romero suma minutos y espera pacientemente la decisión del uruguayo. “Hay una sana lucha por el puesto con Carvallo, quien es el arquero que admiro”, reconoció. Este sábado cuando Universitario reciba a Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental, el puesto del ‘1′ todavía es una incógnita por resolver en tienda crema.

