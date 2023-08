¿Cómo ves a esta nueva selección peruana con Juan Reynoso a la cabeza?

De hecho no hay muchas caras nuevas. Yo siempre hablaba con Ricardo sobre que se van terminando ciclos y él tuvo uno importante con Farfán, Guerrero, con muchos jugadores. ¿Cómo ha resuelto Perú ese tema del reemplazo? Si yo tengo a Guerrero en una edad importante, tengo que preparar a alguien atrás de él para que lo reemplace y que no se sienta esa falta de un jugador. Entonces, eso es lo que yo me pregunto, si es que han continuado la línea que comenzó Ricardo que empezaron a traer chicos y a moverse en los clubes.

¿Cómo se seguiría esa línea?

Los clubes tienen que trabajar para la selección peruana. Esa es la realidad. Uno a veces dice ‘los clubes son egoístas, piensan en ellos’, pero es que si piensan en la selección, cada jugador que va a la selección se cotiza y puede ser vendido al exterior. Hoy la competencia que tenemos en Sudamérica no es del todo muy buena, si los chicos no están jugando en Europa, es difícil competir. Por ejemplo, en mi país el único que fue al Mundial y jugaba en liga nacional era (Franco) Armani, estaban todos fuera. Y eso es lo que necesita Perú.

En tanto al cambio generacional, el equipo de ahora no es muy distinto que el de hace cinco años en Rusia 2018...

Sí. Yo no tengo bien claro quiénes reemplazarían a todos estos jugadores. El cambio generacional del que tanto se hablaba y que se logró con Ricardo es un punto importantísimo para mí y se debe trabajar.

¿Cómo se trabaja en eso?

En las divisiones inferiores . Mucho, pero mucho y poner todo ahí. Si se te corta la cadena, tienes que empezar a hacer todo otra vez. Por ejemplo, si se va Advíncula, ¿ya formaron a alguien de sus características? No. Entonces ahí se rompe la cadena. Los clubes y la selección tienen que tener veedores buscando jugadores y competir mucho para hacer ligas fuertes desde inferiores. Si cambian un entrenador, viene el otro, pero la estructura, la planificación que hay no debe cortarse. Si con lo que se hizo en la era de Gareca llegaron al Mundial luego de 36 años, hay que seguir ahí, seguir esa línea.

Paolo Guerrero sería el ‘9′ titular a los 39 años, ¿qué piensas de eso?

En Racing no jugó casi nada, ahora sí se hizo un gol el otro día. Por ahí creo que Perú se puede dar el lujo de tener un jugador de 39 años como él en el equipo, pero no puedes tener a dos, tres o cuatro de esa edad porque la pasas mal. No compites así. Con Paolo, así tenga 39, si yo como defensor sé que me toca marcarlo, no duermo la noche anterior.

¿Cuál es la principal tarea de Juan Reynoso con este equipo?

Que los jugadores le crean, convencerlos. El tiene que hacerse entender, cambiaron de entrenador, cambiaron de forma de trabajar, seguramente. Más allá de que le dé continuidad al trabajo, va a tener una propia experiencia. Pero t iene que convencer a los jugadores como hizo Ricardo cuando llegó, que era lo que más le estaba costando a Perú. Los convenció de lo que podían ser capaces y eso les marcó el camino.

André Carrillo ha decidido jugar en la segunda de Arabia Saudita, ¿le hace bien esa decisión a la selección?

Esas ligas son un muy buen mercado en lo personal por los contratos que manejan. En tanto a competitividad no la tienen tanto y Reynoso seguro debe estar preocupado por ese tema. Es un jugador importantísimo y se le va a ver poco. Prácticamente no nos enteramos qué está pasando en esa liga. No lo tienes visible, aunque seguro que a Reynoso le pueden mandar videos, pero no lo tienes tan a la mano. Es preocupante porque es un jugador clave.

Néstor Bonillo ahora es asesor externo en Alianza Lima, ¿ves a Ricardo Gareca trabajando en el fútbol peruano?

Yo, personalmente, quiero que siga ligando a una selección. Cuando se habla de técnicos de selección es un círculo cerrado, no se habla de los equipos. Creo que puede dirigir una selección sudamericana sin problema. Pero a él le encanta dirigir y si aparece un equipo que considere que es serio y donde puede pelear cosas importantes, me imagino que lo aceptará.

¿La idea de Baréin no le agradó mucho?

A mí no. Bueno a él tampoco por eso no la tomó, pero yo no estaba muy de acuerdo, me parecía que era medio amateur.

Con el presente de Advíncula y el reciente paso de Zambrano y Guerrero, ¿cómo ven al jugador peruano en el futbol argentino?

Los vemos muy bien. Históricamente siempre los vimos bien a los peruanos. Siempre fueron grandes jugadores. Te marcaban, te pegaban, jugaban al fútbol pero de verdad al fútbol. Te bailaban. Eso que después se fue perdiendo con años, era de locos luego que nos acostumbremos a que no se clasifiquen año tras año.

¿Es una obligación para Perú ir al Mundial considerando que hay más cupos?

Sí, con lo que hizo últimamente, sí. Y la gente se lo va a reclamar. Apenas se habla de los cupos, se piensa en quién puede quedar fuera y la gente dice que Bolivia, pero hay que ir a La Paz y ganar allá. Ese lujo de perder allá se lo pueden dar Brasil y Argentina, el resto no. Decir ‘estos quedan afuera y nosotros entramos’, es difícil. Va a haber una competencia enorme fuera de Brasil y Argentina.

¿Ves a Perú en el próximo Mundial?

Sí, porque me encanta, porque quiero. Han recibido a mi amigo Ricardo y lo aprecian tanto, lo veo en las calles y en todos lados. Quiero que Perú esté en el Mundial, por supuesto.





