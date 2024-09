Tras la lesión de Sebastián Britos (fisura en el peroné distal de la pierna derecha), Fabián Bustos tuvo que volcar su mirada en Diego Romero. A pesar de sus 23 años, el portero ya tenía experiencia defendiendo el arco de Universitario de Deportes cuando Ángel Comizzo y Jorge Fossati, DT´s en ese entonces, lo alternaba con José Carvallo. Recientemente, fue incluido en la nómina para las eliminatorias, donde busca su lugar. Sin embargo, antes de esto, tuvo una entrevista en ‘Cojo y Maco’, conducida por Horacio Zimmermann, donde el ‘Gigante’ reveló un hecho que le marcó en su corta carrera y que lo hizo, por un momento, pensar en el retiro.

El portero contó que Ángel Comizzo, entrenador crema en ese entonces, lo hizo debutar de manera profesional, después de que José Carvallo fuera convocado por la Selección. “Una semana antes, ya había salido la convocatoria de José Carvallo y el profe Ángel Comizzo me hizo debutar. Habla conmigo y me dice: ‘sabes qué, vas a debutar, José se va a la selección’. Para mí fue una semana con mucha presión, estoy representando a la ‘U’”, dijo inicialmente.

Romero destacó que, hasta la fecha, durante la época de pandemia en 2020, nunca había jugado fútbol, solo había realizado entrenamientos específicos para arqueros. “Debuto con un Municipal 5-0 a favor. Tranquilo. Fue lo mejor debutar así, luego me toca jugar contra UTC del Apertura, donde ganamos 3-1 y con ese partido salimos campeones. Felicidad inmensa, a full”, comentó.

Sin embargo, ‘Chiquito’ reveló cómo surgió la idea de dejar el fútbol tras una etapa complicada en sus inicios. “Luego me toca jugar unos partidos en el Clausura y me empieza a ir mal. Perdimos 6-1 contra UTC y toda la responsabilidad fue para mí, no sé como me paré de eso. Me llegaban mensaje de hinchas de la ‘U’ por todos lados, diciéndome: ‘eres malo’. Pero el quien siempre estuvo es Carvallo, él me dijo: ‘Diego, tú comenzaste bien y ahora te toca pasar este momento. No te hagas un mundo, que esto es normal’”, contó el arquero que en ese entonces solo tenía 19 años.

“Luego jugaba pero la confianza ya no era la misma. Me sentía presionado y mal. Ahora la presión que siento es linda, muy distinta a la que sentía en ese momento. Presión de que algún momento vas a fallar y que van a estar para decirte cosas negativas. Ellos (los hinchas) siempre quieren ganar y recibir ese tipo de marcador, ahora yo los entiendo ahora”, agregó el futbolista. Es importante mencionar que, en la actualidad, Diego defendió el arco de la ‘U’ en 29 ocasiones.

No obstante, indicó que su familia y amigos fueron piezas clave para que él pudiera continuar con su carrera. Ya en el 2021, con más confianza, indicó que en ese año, se sentía con más confianza. “En el Estadio de San Marcos, le di una asistencias a Alex Valera desde mi arco y anotó. Mi confianza aumentó bastante. Luego tuve un mano a mano con rival y también se la saco y yo me dije que ya me olvidé de todo, lo de antes y empezamos otra vez”, contó.

Pero ahí no acabó su revelación, pues contó otro capítulo difícil en su carrera, el cual lo ayudó a seguir adelante en su objetivo en el fútbol. “En un partido amistoso contra Inter Miami, llegó y nos ganan 4-1. Pero bueno, dije que fue un mal partido. Luego viene Aucas, íbamos ganando 1-0 y nos voltean 3-2, otra vez se me vino el mundo encima. Esa Noche Crema mi mamá y mi tía estaban en la tribuna. Luego del partido me sentía mal, horrible. Yo siento que fue el quiebre de todo, porque teniendo a mi mamá ahí, no me sentía bien”, recalcó.

Además, agregó que esta experiencia fue el quiebre necesario para superar ese mal momento. “Cuando llegué al cuarto, me acosté y comencé a llorar. Me levanto de la cama mareado, voy al baño y me digo: ‘esto no es para mí’. Fue un momento muy complicado. Le pedí mucho a Dios que me quite ese pensamiento. Pero al día siguiente me levanté y todo ese sentimiento, ya no lo sentía. Me sentía mejor. Pero ese pensamiento nunca más volví a pensar”, recalcó.





El ascenso de Diego Romero

Diego Romero debutó con Universitario de Deportes en 2020 a los 19 años, pero su participación en el equipo fue bastante intermitente durante sus primeras temporadas. No fue hasta la temporada pasada, en 2023, que empezó a tener más continuidad. Bajo la dirección del técnico Jorge Fossati, jugó un total de 10 partidos y dejó una impresión positiva con sus actuaciones.

A principios de este año, el ‘Gigante’ destacó en el Preolímpico Sub-23, lo que aumentó las expectativas sobre su futuro en Universitario de Deportes. Sin embargo, tuvo que esperar su oportunidad debido a la llegada de Sebastián Britos, quien ocupó el puesto de arquero titular. Asimismo, tras la llegada del ‘Flaco’ a la Bicolor, el guardameta fue incluido en la nómina de convocados, aunque aún no ha debutado. Sin embargo, sigue sumando experiencia.

El ‘Gigante’ aprovechó bien la oportunidad, ofreciendo un rendimiento que cumplió con las expectativas de los hinchas del equipo crema. Con la camiseta de la ‘U’, el portero ha defendido el arco en 23 ocasiones, y en lo que va del Clausura 2024, ha jugado seis partidos. En estos encuentros, Romero ha dejado una excelente impresión en Fabián Bustos, destacándose por su sólido desempeño en el área, así como por su destreza con los pies y los saques largos desde su arco.

Diego Romero (Universitario de Deportes) - 475 mil euros. (Foto: Getty Images)





¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deporte?

El equipo de Fabián Bustos se enfrentará contra Alianza Atlético el 15 de septiembre, tras la para por la fecha doble de Eliminatorias. El inicio del encuentro, que se jugará en la ciudad de Sullana, está fijado para la 1:00 p.m. (hora local). Este partido por la fecha 10 será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

Los cremas vienen peleando palmo a palmo el Torneo Clausura 2024 con Alianza Lima y buscan quedarse con el primer lugar de tabla para proclamarse campeones nacionales automáticamente. Recordemos que el equipo de Fabián Bustos ganó el primer torneo de año por diferencia de goles sobre Sporting Cristal y quieren obtener el título en el año de su Centenario.

Universitario de Deportes jugará contra Alianza Atlético por la fecha 10 del Clausura. (Foto: Difusión).





