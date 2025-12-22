La presentación oficial de Javier Rabanal como técnico de Universitario no solo dejó frases sobre su estilo o la presión que significa dirigir a un tricampeón, sino que también abrió una ventana a una parte menos conocida de su trayectoria. El español, que llega desde Independiente del Valle, habló de sus años en Europa, su vínculo con entrenadores de renombre y el trato cercano que tuvo con futbolistas que hoy dominan la escena internacional. Sin mencionarlo de inmediato, era evidente que su experiencia iba mucho más allá de lo que se suele contar en una hoja de vida.

Durante la conferencia, un periodista le preguntó cómo pensaba manejar un vestuario con jerarquía formada y objetivos inmediatos. Rabanal, lejos de esquivar la consulta, aprovechó el momento para repasar las etapas más exigentes de su carrera, esas en las que la presión venía desde camerinos llenos de estrellas y no solo desde la tribuna. Ahí fue cuando el español dejó entrever que ya convivió con situaciones de alto calibre.

Sin necesidad de elevar el tono, el DT recordó que su trayectoria comenzó muy pronto, a los 18 años, y que desde entonces ha pasado por entornos donde la exigencia diaria no daba margen de error. “He vivido diferentes tipos de presión y distintos escenarios”, comentó, dejando claro que su crecimiento profesional fue paso a paso, pero siempre rodeado de futbolistas destinados a la cima.

Javier Rabanal junto a Franco Velazco (administrador) y Álvaro Barco (director deportivo). (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

De Ruud van Nistelrooy a las joyas neerlandesas

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando mencionó la etapa en la que fue asistente técnico de Ruud van Nistelrooy en el PSV Eindhoven. Rabanal habló de esa experiencia con naturalidad, como si trabajar al lado de una leyenda del Manchester United y del Real Madrid hubiera sido parte del día a día. Para él, ese tiempo sirvió para entender cómo se convive con planteles cargados de jerarquía.

Fue entonces cuando soltó los nombres que sorprendieron a más de uno. Según explicó, tuvo trato directo con jugadores que hoy están consolidados en las mejores ligas del mundo. “He trabajado con Luuk de Jong, con Xavi Simons; he tratado con varios futbolistas que ahora están en la Premier League, como Cody Gakpo”, señaló, demostrando que su recorrido incluye contacto con figuras de primer nivel.

Javier Rabanal. (Foto: Getty Images)

Más allá de esas estrellas, también mencionó a otros perfiles que pasaron por el mismo proceso formativo del PSV, futbolistas jóvenes que terminaron emigrando a la Bundesliga o la Premier. Para el español, acompañar ese crecimiento le permitió conocer cómo adaptar mensajes, métodos y exigencias dependiendo del momento de cada jugador.

Ese bagaje, según dijo, es una de las razones por las que se siente preparado para tomar un vestuario como el de Universitario. “Ese trato yo ya lo tengo”, insistió, aclarando que sabe cómo manejar ambientes donde la presión y la competencia interna son parte del ADN del equipo.

La conferencia también incluyó consultas sobre la rivalidad con Alianza Lima, tema que el técnico prefirió abordar con tranquilidad. Dijo que aún no conoce todos los detalles, pero que prefiere vivirla directamente en el campo, con la intensidad propia del fútbol peruano y con el análisis previo que corresponde para enfrentarse al clásico rival.

Finalmente, Rabanal reconoció que dirigir a Universitario representa un desafío distinto a todo lo vivido, principalmente por el peso de la hinchada crema. Sin embargo, considera que está en el momento justo para asumirlo. “He subido peldaño a peldaño. Esta será una presión de hinchada, de exigencia, pero llega en un buen momento para mí”, afirmó.

Mientras el plantel continúa en armado para el 2026, sus palabras dejan una sensación clara: Rabanal no llega improvisado ni ajeno a la élite. Sus historias con Simons, De Jong y Gakpo son apenas una muestra de un camino recorrido en silencio, pero que ahora se vuelve un respaldo importante para su nueva etapa en Ate.

