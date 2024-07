Edison Flores fue titular en la goleada por 6-0 de Universitario de Deportes sobre Carlos A. Mannucci, por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El ‘Orejas’ se hizo presente en el marcador -anotó el segundo tanto crema- y, tras el pitazo final, no dudó en resaltar el trabajo del equipo dirigido por Fabián Bustos. Para el exjugador de Atlas, el cuadro merengue ha mejorado notablemente en la zona ofensiva y espera que siga por ese camino. También se refirió a la posible llegada de Raúl Ruidíaz a la institución de Ate.

Luego de que la ‘U’ no anotara goles en los últimos amistosos, el equipo logró marcar en seis ocasiones ante el combinado trujillano. “Jugamos bien. Fue un partido en el cual siempre es difícil, el equipo rival siempre trata de contrarrestar nuestras fortalezas, pero pudimos estar bien de cara al arco y sólidos en defensa. Queremos hacerlo paso a paso y partido a partido”, apuntó.

Flores se mostró feliz por los goles de los delanteros de Universitario. “Me pone contento por el ‘Tunche’, por Alex (Valera) y por Christopher (Olivares) que trabajan día a día para conseguir una oportunidad. Estamos en un año muy difícil y hay mucha más competencia, pero sabemos que es la ‘U’ y tenemos que dar la talla para poder pelear cosas importantes a fin de año”, sostuvo.

También tuvo algunas palabras sobre la incorporación de Gabriel Costa, que llegó a reforzar a la ‘U’ en el Torneo Clausura. “Es un tema de confianza, de continuidad también. Él se la tiene que ganar también. Nosotros que conocemos a ‘Gabi’, tiene que venir a sumar y trabajar. Sabemos que lo va a hacer. Esperemos que nos pueda ayudar mucho porque calidad de persona y jugador es”, añadió.

Al ser consultado sobre la posible llegada de Raúl Ruidíaz, Edison señaló que no ha tenido comunicación con él. “Sé que está con su familia en Estados Unidos y está tranquilo. Después se ha rumoreado mucho, pero no nos han dicho nada, no he preguntado tampoco. Vamos a enfocarnos en los que estamos y si Dios quiere viene, a sumarlo. Estamos bien, obviamente sumaría también un delantero más. Está ‘Gabi’ también que llegó. Esto es la ‘U’ y hay que competir para poder jugar entre los 11 y poder ayudar al equipo que lo que quiere es a fin de año celebrar”, señaló.

Finalmente, se refirió al próximo partido ante Atlético Grau en el calor de Piura. Sin duda, una de las plazas más complicadas de la liga peruana. “La geografía es difícil para todos, pero vamos a adaptarnos de la mejor manera. Es difícil jugar en esa temperatura, pero vamos a dar lo máximo y sumar un partido más que es importante para nosotros”, concluyó.

Flores marcó un gol en el 6-0 de Universitario sobre Mannucci. (Foto: Universitario)





¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?

El próximo partido de Universitario de Deportes será ante Atlético Grau en el Estadio Campeones del 36, en Piura, por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este encuentro se disputará el domingo 21 de julio desde la 1:00 de la tarde (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Es una plaza complicada.

Posteriormente, los ‘cremas’ tendrán que prepararse para enfrentar a Alianza Lima en el estadio Monumental de Ate. Será un compromiso decisivo para ambos clubes, que tienen el objetivo de luchar por el Clausura. El clásico del fútbol peruano está pactado para jugarse el viernes 26 de julio desde las 8:30 de la noche (horario en Perú y Colombia) y será transmitido a través de GOLPERU.





